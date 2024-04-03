少些“伪国潮” 多些用心创作

大浪淘沙始见金。据《半月谈》报道，自2018年被业内称为“国潮元年”起，数年繁华过后，电商平台贴满标签的各类国潮产品虽令人眼花缭乱，销量却再也无法重现巅峰时期的一鸣惊人。一部分曾经火爆的国潮品牌销量开始走下坡路。

什么是国潮？这个概念并没有统一的标准答案。提到国潮，可能人们下意识想到的是穿着汉服拍照，是马面裙的流行，是古风图案的包装，是传统的中式糕点，是有着历史文化符号的文创商品。也有人试图进一步为国潮的概念作总结，认为仅仅把国潮定义为有中国文化元素的商品，或是仅仅将之视为一种“流行趋势”，都未免狭窄。国潮应该是以民族品牌为载体，融合中国传统文化与现代设计，并形成属于自己的消费新势力。

既然是“潮”，自然有“潮起”和“潮落”。市场的流行就如同春天的花园，一定会引来无数蜂蝶。当一众大大小小的企业涌入这个市场，势必带来市场的饱和与竞争的同质化。比如，当市场出现了“国潮风纸巾”后，就会有无数纸巾厂家更改包装，以便抢占市场红利；当一个景区出现了汉服妆造摄影时，更多景区就会跟风将之作为卖点；当一家雪糕品牌与博物馆联名，推出某个文物造型时，同类雪糕就会很快挤满冰柜。

同质化有两种原因，一是原创设计能力不足。一些品牌理解的“中国风”，就是中国传统文化符号的堆砌，你用了“龙凤呈祥”，我就来个“花开富贵”。当国风设计失去了对传统文化意蕴的理解，而变成对文化元素的简单复刻与重复拼贴，这样的设计一定是生硬的、呆板的、没有灵魂的。这就不要怪消费者在新鲜感消失之后会很快“移情别恋”，品牌没有识别度，又怎么能要求消费者有忠诚度？

同质化的另一个原因是知识产权保护不足，抄袭仿冒盛行。有些企业会把“抄袭仿冒”美其名曰“借鉴学习”，有意识淡化品牌差异，故意混淆消费者认知。而国潮市场的知识产权保护意识还比较弱，有业内人士就表示，国潮IP的授权在加剧无序竞争，文创版权存在时效性强而导致界定困难，部分文化工作者和消费者的版权意识淡薄，盗版侵权易，原创维权难。如此一来，市场的同质化现象就更严重了。

同质化的背后，恐怕还是急于把“流行”变“流量”，再迅速让“流量变现”的快钱思维在作祟。利益至上，会导致目光短视。有些企业赶上了国潮的风口，通过包装与广告，制造了短时间的热销局面。但是，如果研发投入少，而营销投入多，短期内似乎“赚足了吆喝”，但品牌影响力终究要靠提升品质来积累，否则经不起时间的考验。

如果把2018年看成是“国潮元年”，那么，几年过去了，市场也渐趋成熟，是时候思考什么是真正的国潮了。真正有生命力的国潮，是能够根植于传统文化基因、融合现代时尚设计、保证产品品质、讲好文化故事，能够建立情感连接，并持续创新的一场市场革新。国潮品牌的竞争并不止于国内市场，而是要面向国际，与成熟的国际化品牌一较高下。对企业来说，这是更广阔的天地，也是更重要的挑战。从这个角度去观察，国潮是一时繁华吗？显然不是。准确地说，是泡沫中的“伪国潮”渐渐现了原形。“当潮水退去，才知道谁在裸泳”，经过市场沉淀，才能让那些真正有创造力和持久力的品牌挺立在国潮潮头。