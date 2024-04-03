公立医院高质量发展社会评价调研行动正式启动

3月28日，由人民在线组织的“公立医院高质量发展社会评价调研行动”在浙江省中医院正式启动。

来自医疗卫生行业的知名专家学者、知名公立医院管理者、公立医院社会评价研究院课题组成员共同组成调研团队，通过线下医院实地调研走访与社会评价相结合的方式，从社会感知角度，多角度了解医院在党建引领、医疗质量安全、信息化建设、科研成果转化以及医患满意度五个方面的工作成效。

本次调研行动以《关于推动公立医院高质量发展的意见》《公立医院高质量发展评价指标（试行）》《全面提升医疗质量行动计划(2023—2025年)》《改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023—2025年)》等多份文件为参考，以人民群众看病就医的突出问题为导向，以期帮助医院推进科学化、规范化、标准化、精细化管理，不断增强人民群众看病就医的获得感、幸福感、安全感。

“公立医院高质量发展社会评价调研行动”启动仪式现场

活动现场，浙江省中医院党委书记何强，人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅，首都医科大学宣武医院党委书记管仲军，甘肃省中医院党委书记郭峰，浙江省中医院党委副书记、院长高祥福，浙江省中医院常务副院长张弘共同为“公立医院高质量发展社会评价调研行动”启动。

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅介绍，人民在线着力打造“数字经济高端智库”，为政企智能决策提供舆情及数字咨询服务。2021年，人民在线正式成立“公立医院社会评价研究院”，启动公立医院社会评价指标体系研究工作，相信通过系列调研活动，可以帮助公立医院挖掘更多好的管理办法，查找医院管理薄弱环节，并开展针对性辅导，为助力推动公立医院高质量发展贡献力量。

浙江省中医院党委书记何强发言

作为此次调研行动的主要参与单位，浙江省中医院党委书记何强介绍了医院践行高质量发展的探索路径。他表示，浙江省中医院始终坚持以“精诚合作成就卓越团队 仁和济世呵护人类健康”的核心价值观，秉承“融汇中西医学，贯通传统现代”的办院理念，在上级卫生主管部门和浙江中医药大学的领导下，走出了一条敢为人先，争创一流的发展道路。我们希望通过本次社会评价调研行动，医院各部门、各科室负责人及骨干，能够博采众长，融汇贯通，积极参与学习交流，发扬“以人民健康为中心”的医院发展理念，提高医院各方面管理水平，为保障人民生命健康而不懈奋斗。

调研发现，浙江省中医院以党建引领，探索将党建工作与业务深度融合，坚持突出中医药特色的发展道路；以提高供给质量为主攻方向，中西医并重，全面提升医疗质量安全水平；大力发展中医医院智慧化建设，不断融合“互联网+医疗健康”，积极运用新理念、新技术、新手段，实现诊间结算，为群众提供便利服务；推动医院名老中医传承，助力中医药文化传播；不断提升医患满意度，更好满足人民群众持续增长的多层次、多样化健康服务需求。调研专家组围绕上述五个方面就浙江省中医院未来发展提出建设性意见，助力医院高质量发展迈向新的征程。