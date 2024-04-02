桂龙药业：以“康健民众为己任” 集中资源专攻呼吸健康赛道

3月31日，桂龙药业35周年庆典鹭岛厦门举办。此次大会，包括政府领导、来自全国各地的经销商高管、连锁药店高管、关键合作伙伴、各界媒体代表等与会，相约合力共创未来。

会上，桂龙药业总经理戴峰回顾了桂龙药业35年的辉煌历程、致谢一路相伴的合作伙伴、分享企业的发展战略和未来愿景。

戴峰表示，桂龙药业的发展始终坚持以品立世、专业专注、敢为人先、坚持长期主义的品牌战略的四大方针。桂龙药业以“康健民众为己任”，把药品质量和安全视为企业的生命，严格按照国家相关要求生产和销售药品。并一直专注于呼吸道咽喉健康领域，深入洞察呼吸道疾病患者的需求变化，始终专注于呼吸道疾病的防治领域，集中资源专攻呼吸健康赛道。

2003年，桂龙药业开始营销变革，主动改变原先扁平化的商业客户结构，率先和九州通当时的6家分公司开启全面战略合作，打造工商共赢的“合力营销”新模式。桂龙于2004年携手九州通以及其他12家一级商共同维护渠道，并取得了成功。此外，桂龙取消了九州通和其他所有商业客户的指标考核，允许商业跨区域销售，激发了合作商业客户的销售活力。

2007年，桂龙药业调整了与连锁的合作模式。桂龙药业认为，虽然工业企业的品牌广告能打动人心，但是终端药店离消费者的手更近，品牌工业只有与连锁形成合力，才能确保消费者在终端“心手一致”。2008年，桂龙陆续和老百姓、一心堂、益丰、健之佳、大参林、怡康等当时主流的连锁开启战略合作。

“连锁不仅只是一个销售平台，也是一个品牌传播的平台。”戴峰表示，连锁的货架陈列、店员准确、客观、科学的推荐，都是在给消费者传播桂龙药业的品牌价值。同时，连锁离消费者更近，也更能洞察消费者的真实需求变化。