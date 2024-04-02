直播预告：孩子频繁眨眼需警惕 中医助力治疗儿童抽动障碍

抽动障碍是起病于儿童或青少年时期一种比较常见的神经发育障碍，主要表现为不由自主地出现肌肉收缩和瞬间运动。儿童抽动障碍可表现为频繁眨眼、清嗓子、干咳、吸鼻或弄鼻等症状，容易被忽视或混淆。怎样及时发现儿童抽动障碍？中医有哪些治疗方法？

4月3日10:00至11:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播，将邀请天津中医药大学第一附属医院戎萍主任医师做客直播间，为大家讲解儿童抽动障碍相关知识。

专家介绍：

戎萍，博士、主任医师、博士生导师、国家中医药管理局青年岐黄学者。兼任国家卫健委儿童用药专家委员会办公室副主任、中华中医药学会儿科分会青年副主任委员等学术组织职务。

擅长：小儿常见病（呼吸系统、消化系统）及神经系统疾病的诊治。

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