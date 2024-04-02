天气转暖 外出游玩小心蜱虫叮咬

人民网北京4月2日电 （记者乔业琼）随着天气转暖，蜱虫及其相关疾病又开始进入活跃期。北京疾控微信公众号提示，外出踏青、赏春的时候，一定要防范蜱虫的叮咬。

如何防止蜱虫叮咬？

一是做好防护。天气转暖，就到了蜱虫活跃的季节，在户外游玩或野外工作前，可使用含有0.5%氯菊酯的产品处理靴子、衣物和露营装备衣物和装备。

裸露的皮肤建议涂抹驱避剂，包括避蚊胺、异丙啶、柠檬桉树油（OLE）、对薄荷二醇（PMD）或2-十一烷酮等。一般不推荐在3岁以下婴幼儿使用含有OLE或PMD的产品。

到户外游玩或工作时，应尽量避免在蜱虫的栖息地（如草地、树林等环境）长时间坐卧。

进入此类地区，应当注意做好个人防护，包括穿长袖衣服；扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里；穿浅色衣服（便于查找有无蜱附着）；不要穿凉鞋；不要在草地、树木上晾晒衣物等。

二是户外归来先进行检视。蜱叮咬人后，传播病原体的概率随着叮咬时间的增加而增加，早期去除身上的蜱可以减少染病的概率。

户外活动后应对身体进行全面检视，可以通过目视、触摸等方式检查蜱虫常附着的部位，包括但不限于手臂下方、耳朵内侧和周围、毛发之内或周边、肚脐内侧、膝盖后侧、腰部、腿根部等。

发现蜱虫及时去除。蜱虫生存能力较强，衣物或者宠物携带进入居室后依然可以叮咬人，因此，野外活动衣物或用品等要单独存放清洗，宠物也要进行蜱虫检视。

三是如果发病就医，请告诉医生户外活动史。蜱虫叮咬人，人有时候会感觉到疼痛或瘙痒，叮咬后局部有时候只有一个红点或者没有异常。只要在有蜱活动的环境活动过，就可以认为有蜱叮咬史。

发现被蜱虫叮咬怎么办？

如果外出活动后发现被蜱虫叮咬，不要太过惊慌，一般情况自己就可以处理，处理得越及时效果越好。

不要使用不专业方法处理，如用酒精或其他刺激性药品、用点燃的香烟或火柴慢慢靠近蜱迫使它脱离、用蛮力将其拍死，这些方法均不可取，会使蜱分泌更多的唾液，增加感染的概率。

正确的处理方法是发现蜱虫叮咬在身上后，一般使用尖头镊子去除，操作时镊子尖尽量靠近皮肤，紧紧夹住蜱头部或靠近头部的地方，缓慢用力拔出蜱虫，注意不要扭转或猛拉，否则蜱的头部就可能断在皮肤里；清除蜱虫后，可以用水清洗被叮咬部位的皮肤，如有条件，也可以用碘酒、或者75%酒精消毒处理。

其他的处理方式还有冷冻法，是一种新出现的去处蜱的方法，目前国内尚无商品化工具；有些医院为了减少在拔除蜱过程中病原体传播给人的概率，会使用切除法。