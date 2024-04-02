春季护眼正当时 视觉环境要友好

人民网北京4月2日电 （记者乔业琼）视觉环境是近视的风险因素之一，家庭、学校要积极营造友好视觉环境，共同呵护孩子的光明未来。近日，北京疾控微信公众号发布相关提示。

如何创造家庭视觉友好环境？

一是配备合适的桌椅和照明，确保读写环境适宜。

尽量为孩子准备可调节学习桌椅，定期根据孩子身高调整桌椅高度，合适的桌椅高度让孩子读写时更容易保持正确的读写姿势，不易疲劳，除了预防和控制近视，还能对脊柱弯曲异常有预防作用。

学习桌摆放在窗边，书桌长轴与窗户垂直，自然光线从写字手对侧射入，避免书写时手部的阴影影响视线。光线过强或过暗都会给眼睛带来不良的影响。

选购有“CCC”认证的台灯，台灯放在写字手对侧前方。孩子在夜晚读写时，要同时使用房间顶灯和台灯，保证读写面和周围环境光照充足、协调。

帮助和督促孩子读写时保持正确握笔姿势和坐姿，做到“一尺一寸一拳”。尤其是“一尺”的距离很重要，却容易被忽略。

二是合理选择使用电子产品，营造良好的屏幕使用环境。

需要网络学习时，为孩子提供电视、台式电脑等大尺寸屏幕电子产品。相同屏幕尺寸情况下，选择屏幕分辨率高的电子产品。

注意电子产品摆放位置，确保安全的观看距离。电视的观看距离不小于屏幕对角线距离的4倍，电脑的水平观看距离不小于50cm，手机的观看距离不小于40cm。

控制使用电子产品使用时间。学龄前儿童尽量少使用电子产品，中小学生每天非学习视屏时间累计不宜超过1小时。可事先与孩子规定好使用电子产品的时间，用闹钟、沙漏、计时器给小孩子定时提醒。

即使屏幕开启“护眼模式”也要控制电子产品使用时间，减少长时间近距离用眼产生的视疲劳及眼睛干涩等症状。请家长以身作则，试着放下手机，多陪伴孩子，做到全家护眼一条心。

三是创造良好睡眠环境，早睡早起规律作息。

夜间人工照明、电子产品的使用等容易造成昼夜节律的紊乱，增加近视发生的风险。

孩子卧室不摆放电视、电脑，夜间使用避光窗帘，不开夜灯睡觉，保持夜间黑暗环境下睡眠。

帮助孩子制定作息时间表，合理安排作息。周末节假日和上学日均按时就寝，规律作息。

如何创造学校视觉友好环境？

学校根据《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070-2021）为学生提供良好的采光与照明环境，确保教室黑板、课桌面的照度和均匀度。

每个教室根据学生身高范围配备可调节式课桌椅或2-3种型号课桌椅，同型号课桌椅可成列摆放，每学期对课桌椅高度进行1次调整，至少每月调换1次学生座位。

校园内营造爱眼护眼氛围，或开展爱眼护眼趣味知识的科普展示，潜移默化地培养学生的爱眼护眼意识；或教室内张贴视力表，提醒学生自测视力，关注个人视力健康。

最后，无论在家还是在学校，同学们要学会近远交替、劳逸结合，缓解紧张和疲劳。中小学生看书、做作业或使用电子产品学习30-40分钟后，应休息10分钟；学龄前儿童近距离持续用眼15-20分钟后，应休息10分钟。可通过远眺、眼保健操、户外活动、闭目养神等放松眼睛。