整合养老资源 提供优质服务

本报杭州4月1日电 （记者窦瀚洋）中午时分，位于浙江杭州市余杭区仓溢景苑的“百岁幸福家”老年食堂便热闹起来，服务人员正在准备各式各样的菜品。“菜品种类多，味道也不错，带回去和老伴一起吃！”今年77岁的周保耕一边打包饭菜一边说。

据了解，去年9月项目启动以来，“百岁幸福家”老年食堂每天推出近10种荤素搭配的菜品，并以自助餐形式供老人选用。“除了向周边小区的老年人提供用餐服务外，服务机构还设置了全托床位、康复训练等功能区，从多个维度满足老年人的需求。”余杭区民政局相关负责人介绍。

近年来，余杭区加快推进“百岁幸福家”建设，制定相关工作指引，明确建设标准、运营理念、服务内容，统筹社区养老、医疗等各类资源，高质量推进养老服务设施建设。目前全区已建成村社级“百岁幸福家”165个、配餐中心12个、老年食堂46个、助餐点92个，42支送餐服务队伍，登记就餐人数31264人，日均助餐1.2万余人。

此外，余杭区还推出“安居守护”系统，由门磁感应、红外监测、智能随行终端等设备组成。服务平台安排人员24小时值班，能够第一时间回应老年人需求。

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 06 版）