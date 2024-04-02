本报北京4月1日电 （记者孙秀艳）医疗救助是我国医疗保障体系中起托底作用的制度安排，用来保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务。记者日前从国家医保局获悉：自2003年、2005年分别在农村、城市开展国家医保医疗救助试点以来，经过20年发展，国家医保医疗救助制度逐步完善，覆盖人群更广，保障能力更强，困难群众识别更精准，救助落实更高效。

20年来，救助规模更大了。国家医保医疗救助对象从最初的低保对象、特困人员，延伸至低保边缘家庭成员、防返贫监测对象、刚性支出困难家庭中符合条件的大病患者（因病致贫重病患者）。救助总人次从2005年的969万人次，增长至2023年的2.5亿人次，增长约25倍。特别是2018年以来，按照中央部署，医疗救助把建档立卡贫困人口、防返贫监测对象纳入保障范围，救助人次从2017年的9100万人次增长到2.5亿人次，6年增长近2倍。

救助水平更高了。国家医保医疗救助制度在完善过程中，根据救助对象家庭困难程度，分类细化了救助标准。目前，多数地区取消了低保对象、特困人员的起付线，提高了救助比例、封顶线，救助水平进一步提高。2005年到2023年，医疗救助资金支出从13.8亿元增长到745亿元，增长50多倍，涨幅远高于救助人次。

救助范围更广了。20年来，医疗救助逐步向大病慢病患者倾斜，从原有住院和门诊项目分设、资金分别管理，调整为资金共同使用。与此同时，医保部门在医疗救助方面的服务能力更强了。目前，医保部门建立了高额医疗费用负担患者预警监测机制，积极提高医疗救助经办服务质量，力争早一天发现困难群众、早一点落实救助待遇。

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 13 版）