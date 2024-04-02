隔夜茶有毒不能喝？没那么邪乎！

“隔夜茶有毒，轻则腹泻重则伤身”的说法在养生界广为流传，隔夜茶的“威力”真的有这么大吗？真相远没有那么夸张。最新一期“科学”流言榜揭晓！卵巢功能下降会导致“断崖式衰老”？季节性过敏“挺一挺”就过去了？加了“增臭剂”的螺蛳粉不能吃？阿托品可逆转近视？今天打包真相，请大家自己看。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 绿得发黑 这种菠菜不能吃

真相 有人认为市场上那些绿得发黑的菠菜，是化肥施多了的产物。其实，恰恰相反，菠菜等绿叶菜的绿色越深，说明所含叶绿素越多，合成的养分越多，营养价值越高。

菠菜是一年四季都可以种的蔬菜，耐寒性较强，分为春菠菜、夏菠菜、秋菠菜和冬菠菜。冬菠菜是在入冬之前播种，冬天休眠，春天收获。为提高冬菠菜的抗冻性，休眠前的确要施肥补充营养，但这是帮助菠菜越冬所必需的措施，其效果就是让叶绿素含量增加，叶片充分肥大，加强光合作用，以便菠菜积累营养。

其实，绿叶蔬菜中的叶酸、维生素K、叶黄素和镁的含量都是和叶绿素含量成正比的，菠菜颜色越深，说明合成的养分越多，营养价值越高。相对来说，大棚蔬菜、水培蔬菜，因为光照不足，叶绿素不够多，所以叶片颜色往往偏浅。

流言 隔夜茶有毒素 喝了会中毒

真相 之所以有人认为隔夜茶有毒，是觉得茶中含有的营养成分可以成为细菌、真菌繁殖的温床，长时间静置还有可能滋生其他有害微生物，饮用后可出现呕吐、腹泻等胃肠感染症状。

其实， 隔夜茶没有严格的定义，主要是针对泡了过久的茶而言。通常，人们泡茶的水温在90℃-100℃，一般的细菌都会被杀死，并且茶叶本身的一些物质就具备一定的抗菌作用。敞口放在室内的茶水，会有少量空气中的细菌进入，但茶里的细菌生长非常缓慢，所造成的影响微乎其微。

另外，泡了过久的茶水，除了颜色容易变深且口感较苦外，并不会产生有毒物质。之所以颜色会变深，是茶多酚氧化造成的。

所以泡久的茶可以喝，但是太苦了没必要喝。

流言 加了“增臭剂” 螺蛳粉不能吃

真相 “增臭剂”其实是媒体俗称的一种叫法，它指的是螺蛳粉中用的底料包、臭酱，这些产品都是复合的调味料，其中会用到复配食品添加剂——香精香料，主要功能是为产品赋予特定的气味或味道。所有合法的“增臭剂”都是允许使用的，也是经过国家安全评估和批准的，在合理使用的情况下是安全的。

可能有人会担心，如果过量会不会有危害?这个担心大可不必。因为在实际应用中，香精不可能过量。香精有一个特点就是“自限性”，意思是，少量一点，闻着会很香，但是多了就会很臭，臭到恶心、咳嗽等都有可能。这也是为什么新闻中市场监督管理人员被螺蛳粉店“增臭剂”臭到咳嗽、被熏出“痛苦面具”的原因。

尽管螺蛳粉底汤料包中包含了一些调味料和香料，但只要是正规的产品，食品生产商遵循相关的食品安全标准和法规，合理使用，就不会有什么食品安全问题。此外，大家在外面就餐的时候，尽量挑选正规、卫生条件好的餐厅就可以了。

流言 用回收塑料生产黑色外卖勺有毒

真相 针对黑勺子是否卫生的问题，研究人员参考相关国家标准，加上了大肠菌群和沙门氏菌的检测。整合所有检测结果，均在国标限量范围以内，安全性上应该说都是过关的。

实际上，塑料颜色与其安全性没有必然联系。对于消费者来说，日常判断食品用塑料制品的安全性，主要得看塑料制品上的标识。比如，PP材质耐高温，对酸、碱、酒精和油脂稳定，常用于塑料餐饮具中，在外卖餐具中应用也最为广泛;PET则多用于饮料瓶包装，其材质在常温下相对稳定，但盛装过热食品会迁移出有害物质;保鲜膜常用的PE、PVC材质，高温后也会析出有毒物质…… 也就是说，高温情况下，透明的PE材质并不见得比黑色PP材质更安全。

为什么打开外卖餐具包，有人会闻到一股刺鼻的“气味”？经检验这是来自包装袋里的一次性筷子。为了防腐、漂白等作用，在一次性筷子的生产过程中，厂商会用亚硫酸盐来浸泡竹筷，处理后的筷子存在二氧化硫残留，并因此带有一点刺激性气味，只要在国标的限量范围内，就都是合规的操作。

尽管一次性餐具无毒， 但出于环保和健康的考虑，无论是黑勺子还是其他塑料餐具，建议点外卖能少用就少用。

流言 卵巢功能下降会“断崖式衰老”

真相 女性卵巢功能从25岁开始下降，35岁至37岁会经历显著的下降期，这是正常的生理现象。衰老是整体功能的衰退，卵巢功能下降的主要影响是骨质疏松、潮热盗汗及心血管疾病风险升高，正常范围内的卵巢功能下降不会造成面容的骤变。

至于所谓的网红“保养套餐”，对延缓卵巢功能衰退作用不大。女性一生约产生400个卵泡，随着卵泡的消耗，雌激素的分泌也逐渐减少，这是无法改变的自然规律。号称可以保养卵巢的营养补充剂并非药品，它对人体起到的作用缓慢而微量。

另一些号称含有雌激素或可以促进雌激素分泌的药品，在不遵医嘱的情况下不可使用，否则可能造成激素分泌紊乱，甚至有致癌风险。

流言 季节性过敏“扛一下”就过去了

真相 不严重就不用药，靠生扛的做法是错误的，如果任由过敏性疾病反复发作，可能会朝着严重的方向发展。

严重过敏反应有些是不明原因突然发作的，有些是长期过敏原反复接触导致急性的发作。一旦发作，经常是迅速蔓延全身的症状。因此，对过敏性疾病必须加以重视，阻止它由轻到重的进展。

相比其他类型的过敏原，春季花粉过敏的眼部症状更为突出。眼睛常出现痒、结膜水肿、红肿、流泪等症状，严重者甚至双侧眼睑也会红肿，分泌物增多，早上起来睁不开眼。防止花粉过敏，最有效的方法就是远离过敏原，在花粉高发期应尽可能减少户外活动。外出时，建议全副武装，长衣、长袖、口罩、防护镜等也尽量装备上。也可在出门前使用花粉阻隔剂，涂在鼻腔表面，起到物理隔绝的作用。

明确有花粉过敏史的人，建议在过敏季到来前1-2周口服抗组胺类药等。若是提前了解到要去的地方花粉浓度较高，可提前服用抗过敏药，或在医生指导下用药。在过敏季，要规律使用鼻喷糖皮质激素或抗组胺类滴眼液等，直至花粉季结束，不建议自行停药。

流言 “神药”阿托品可逆转近视

真相 硫酸阿托品滴眼液被称为“近视神药”，是不少家长心目中拯救孩子视力的“救命稻草”。然而，阿托品的主要作用是“防”“控”近视，它并没有逆转治疗近视的能力，不是“一用就好”的近视神药。

作为处方药，它有相应的适应证和禁忌证，家长不可自行购买、盲目使用。需要使用阿托品的，是那些眼轴增长过快的孩子。建议刚发现近视的孩子，在光学矫正(配镜)和改善用眼生活习惯的基础上，至少在三个月内复查一次眼轴，并通过眼轴的变化来判断是否要使用阿托品。

目前通过药物并不能逆转近视，儿童青少年要从养成良好的读写习惯、减少对电子产品的依赖、让眼睛得到休息等方面去保护好眼睛。

流言 吃猪油能预防心血管疾病

真相 那些认为猪油更健康的人，大多持有这样的观点：中国人祖祖辈辈都是使用猪油，一直都相安无事，现在人不敢吃肥肉，反而心脏病发病率还大幅上升。可见猪油是食疗必用，能预防心血管疾病。

然而，猪油真的不能多吃。猪油是一种动物油，它的主要成分是脂肪，由于每克脂肪可以产生9千卡的能量，多吃油就意味着多摄入能量，过多的能量堆积会造成超重甚至肥胖。而肥胖是高血脂、高血压、糖尿病、动脉粥状硬化、冠心病、脑卒中等慢性病的危险因素。

猪油中的脂肪组成中，饱和脂肪含量可高达40%以上，它是使我们血清胆固醇升高的主要脂肪酸。相关指南建议饱和脂肪酸的摄入量应低于膳食总能量的10%。

在选择油类时，我们可以用富含单不饱和脂肪的油类(如茶籽油、橄榄油)和多不饱和脂肪的油类(如葵花子油、玉米油)替换富含饱和脂肪的食物。另外，在减少脂肪的同时，可通过适当增加蛋白质和碳水化合物的量来满足一定的能量需求。如选择鱼虾、瘦肉、奶类、蛋类、豆制品这样蛋白质丰富，而脂肪含量比较少的食物，以及小米、红薯、燕麦片等淀粉类食物进行补充。因此，如果想预防心脏病，建议少吃猪油。

文/本报记者 李洁