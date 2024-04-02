援藏医生帮脊柱侧弯男孩“挺直腰杆”

9岁的西藏男孩次仁加央在4岁时就被家人发现患有脊柱侧弯，因当地医疗条件有限，次仁加央的病一直都没能得到治疗，且全家务农收入有限，也无法支付其到外省治疗所需的高额费用。今年1月3日，次仁加央在湖南省常德市第十批援藏工作队的帮助下，跨越了3000多公里，从西藏山南市隆子县来到常德市第一人民医院接受了脊柱侧弯矫正手术，弯曲多年的腰背终于挺直了，身高也增长了3厘米。

脊柱侧弯达70度

2023年夏天，患上感冒的次仁加央被父亲次仁桑旦带到隆子县人民医院看病。在西藏自治区山南市隆子县人民医院援藏的常德一医骨科医生熊成杰阅片时看到，次仁加央的脊柱侧弯严重，需手术治疗。

正常来说，脊柱有大于等于10度的侧方弯曲即为脊柱侧弯，次仁加央的脊柱侧弯达到了70度。若不手术，次仁加央的脊柱侧弯角度还将增大，外观畸形也会更加明显，甚至严重影响心肺功能和生长发育。

熊成杰了解情况后想帮助次仁加央，遂向在隆子县人民医院任院长的常德市组团式援藏医疗队队长、常德一医援藏专家周诗孝进行了汇报。经过研究，常德一医决定为次仁加央做手术。

“我是去年暑期时候看到他的片子的。”郭伟医生告诉北京青年报记者，为了治疗次仁加央的病，他们还专门进行了会诊，“这种手术在当地很难做，但是我们医院还是很有经验的。因为孩子处在生长发育期，决定给他做手术前我们考虑了很多种手术方案。”

会诊确定治疗方案

郭伟说，如果按照常规的手术，次仁加央隔几年就得来做一次手术，不仅就医困难，多次手术也会给孩子留下更多的疤痕，在讨论后，他们决定用一种比较新的固定材料，这种材料像皮带一样，可以拉伸开，就避免了孩子因为生长发育而多次手术的情况发生。

今年1月3日，周诗孝、熊成杰两名援藏医生跨越3000多公里，将次仁加央和次仁桑旦从西藏接到了湖南常德，安排他们入住常德一医骨科一病区（脊柱外科）。

郭伟告诉北青报记者，为了迎接次仁加央，他们为他腾出来一间独立的病房，“我们护理科的同事担心他们生活习惯和饮食习惯与我们有差别，还去查了很多资料。”此外，次仁加央刚到常德的时候有些“醉氧”，血红蛋白非常高，“我们连续观察了几天等到他身体适应了才开始准备手术。”

术前，常德一医骨科、儿科、麻醉科等多学科专家为次仁加央进行了会诊，制订周密的治疗方案，运用3D打印技术制作了次仁加央的脊柱模型，直观反映脊柱病变，协助制定精确的手术计划。

“孩子恢复得非常好”

1月14日，在术中神经电生理监测全麻下，次仁加央顺利接受了脊柱侧弯矫正手术。

1月31日，次仁加央顺利出院了。为了不给次仁加央一家造成负担，这次手术，他们只承担了基础的检查和手术费，安装在孩子体内的固定器材和一些费用较高的治疗费以及来回的路费、治疗期间的生活费都由医院承担。

4月1日，手术后的2个多月，次仁加央恢复得很好，身高也比术前高了3厘米。郭伟表示，次仁加央虽然已经回了西藏，但是术后的情况他们也一直都在关注，“术后我们建了一个微信群，熊医生也还在当地医院，后续的复查情况家长都放在了群里，所有的医生都看得到，就像远程随诊一样。从复查情况来看，孩子恢复得也非常好。”郭伟说，未来他们会一直关注次仁加央的身体状况。

文/本报记者 王天琪 统筹/孙慧丽