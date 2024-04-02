谨防助产服务“临到用时方恨少”

国家卫生健康委日前印发《关于加强助产服务管理的通知》，强调公立医疗机构要承担产科服务兜底责任。《通知》从强化助产服务规划布局、主动公布助产机构名单、强化助产服务质量管理、开展生育友好医院建设、规范助产服务资源调整、健全完善政策保障机制等6个方面，对加强助产服务提出了具体的要求。

近年来，随着人口出生率下滑，一些医院的产科逐渐变得冷清。继续让产科守“冷摊子”，让医生坐“冷板凳”，不仅医院要贴钱，而且医生也不乐意。有些医院算经济账，觉得关停或压缩产科比较划算。正因如此，近期多地出现关停或压缩产科等现象，引发社会的广泛关注。在此背景下，国家卫生健康委印发《通知》，对关停或压缩产科现象作出及时回应，具有很强的针对性和指导性。

市场对助产服务供需具有一定的调节作用，一旦孕产妇再次增多，医疗机构势必重开产科或增加床位。然而，市场也有失灵的时候，尤其是增加助产服务供给具有滞后性，到时候容易出现“远水难解近渴”等现象。在市场失灵之处，就得尽早出手干预。只有强化公立医疗机构的兜底责任，才能避免单纯出于经济利益考虑而关停产科；也只有提前做好规划布局，才能发挥助产资源的最大效率。

我国助产服务的供给渠道一直较多，不仅各地均建有妇幼保健院，而且综合性医院也普遍建有妇产科，妇产医院更得到了社会资本的青睐。但再丰富的资源，也经不起关停，当一个地方频繁出现产科关停现象时，首先就得算好供给的总账，不能让助产服务供给总量不足，这是最起码的要求。

进一步而言，即使供给总量够了，也可能出现分布不均、服务断层等现象，导致一些孕产妇只能舍近求远，或得不到及时转诊。因此，在规划布局助产服务时，要兼顾整体与局部，并强化服务系统建设，如此才能避免同时出现服务总量不足和结构性紧缺等现象。

孕产服务重数量轻质量由来已久，体现在服务缺乏个性化、产妇和新生儿的住院环境不够舒适、孕情跟踪和产后随访不到位等方面。过去较长一段时间，产妇多而医生少，提升服务质量受到条件制约，当前孕产妇变少，为提升服务质量创造了条件。倘若借此机会，让助产服务由数量规模向质量效能转变，不仅可让孕产妇和新生儿获得更全面优质的服务，而且产科也会因服务内容拓宽而不再需要关停。

这几年，我国的结婚人数、生育意愿和人口出生率等都处于快速变化中。统计显示，目前多地结婚人数回升，今年会不会出现“龙宝宝”扎堆现象，还有待观察。即使出生人口减少是趋势，也可能出现较大波动甚至潮汐现象。当再现人口出生小高峰时，产妇建档难、产科一床难求等现象或将重新上演。但产科关停容易、重开难，人才流失容易、培养难，医疗机构对助产服务供需关系的短期变动要保持定力，不能被眼前的形势和经济利益“牵着鼻子走”。

生孩子是家庭的大事，孕产妇和新生儿是社会的重点保护对象。因此，宁可让产科一时冷、医生一时闲、医院一时亏，也要避免助产服务“临到用时方恨少”。如此才能确保优质助产服务更加可及，孕产妇和新生儿均能得到社会的精心呵护。