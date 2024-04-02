“免费试用”吸费陷阱该由谁来填平

“因为想用一个滤镜，下载了一款修图App软件，软件页面显示‘七天免费试用，到期自动续费98元，可随时取消’。我以为开通7天内免费，其间取消就不收费了，结果被直接扣了一年会员费98元。”河南郑州的吴女士前不久遇到了这样一件糟心事，“这叫什么免费试用，这明明就是买一年会员赠送7天”。（4月1日《法治日报》）

“3天免费试用”“7天免费试用”“1元享7天”……和吴女士一样掉进App“免费试用”“低价享用”陷阱的消费者不在少数。一开始，很多消费者把App软件抛出的这些“优惠”当做“馅饼”，但一番体验之后，这些诱人的“馅饼”却变成了侵权“陷阱”，消费者不仅没占到便宜，没薅到商家的羊毛，反而被吸走了少则几十元、多则数百元的费用，被商家反薅了一把羊毛。

“免费低费试用”已成为一些App软件的营销套路，也成为不少消费者的一大痛点。“免费试用”“低价享用”等漂亮的营销语，只是一些App运营商玩的文字游戏，只是吸引消费者入套的话术式诱饵，在这些诱饵的背后，是运营商贪婪的嘴脸。无论是“点击免费试用后即默认包月包季包年套餐”，还是“宣称低价试用、低价续费，结果续的是高价套餐”，抑或是“大字宣传免费、低费，小字说明自动续费或高价套餐”“免费试用期界定模糊不清，隔段时间第二次点击即默认支付一年会员费”，均踩踏了法律底线和诚信底线。

这些给消费者带来糟糕体验的套路，要么构成虚假宣传甚或消费欺诈，要么构成不以显著方式提请消费者注意与其有重大利害关系的内容，侵犯了消费者知情权、选择权和公平交易权。

App运营商拥有技术优势、信息优势和交易主导优势，与之相比，消费者在交易、维权以及监督过程中都处于弱势地位，难以防范App运营商的侵权套路（难以取证，难以与App运营商沟通），也难以在维权中占据主动。因为维权难，不少消费者掉进“免费低费试用”的陷阱后，只能无奈地吃哑巴亏。鉴于此，单靠消费者难以推动App运营商规范营销行为，而指望App运营商良心发现、增强自律意识、自行完成整改也是不现实的。

治理App软件的“免费试用”“低价享用”乱象，关键还得靠他律，“免费低费试用”的吸费陷阱，还得由监管部门主导填平。工信、市场监管等部门以及相关行业协会、消协等应加强对App软件“免费试用”“低价享用”乱象的关注和研究，以问题为导向启动联合治理机制，完善有关免费试用、低价享用服务的规则和标准，明确App运营商和消费者的权利义务。要瞄准侵权问题易发、多发的细节，拉出App运营商的营销行为正面清单和负面清单，划清法律底线和边界，消除模糊地带。

在此基础上，应畅通投诉举报渠道，搭建便捷、高效的纠纷处置平台，对App软件的营销行为、支付环节进行长效常态监管。通过约谈指导、立案查处、限期整改、下架产品、通报曝光、失信惩戒等措施，对App运营商进行督促、惩戒、教育，倒逼App运营商敬畏法律责任和诚信义务，恪守法律底线。要让运营商算清侵权的成本账和风险账，规范营销行为，积极维护消费者权益，远离“免费低费试用”的吸费套路，为消费者营造透明、公平、诚信、安全的“免费试用”“低价享用”消费环境，也为App的健康有序发展夯实基础。