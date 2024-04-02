青年教师“花样翻新”体育课堂

【到新时代新天地中去·青年体育教师】

体育课很好上，体育课又不好上。教学改革进行时，有关体育课的讨论似乎从来没有停止。

“青年说”在读者来信中得知，高校、中小学校的体育课有不少创新变化。近日，记者走访多所学校时看到，青年教师们正“花样翻新”体育课：足、篮、排、乒、羽等专项运动依然火热，毽球、高跷、抖空竹、舞龙舞狮等中华传统体育惊喜亮相，武术操、网球操、啦啦操等自创课程“百花齐放”……老师们或来自乡村小学，或来自高等学府，或有着“冠军运动员”的闪光履历，如今他们有了共同目标——让孩子们爱上体育课。

运动场上，春光正好。刚出教室，按捺不住运动热情的孩子们便涌入操场，体育课堂里活力跃动。但老师们的思考是冷静的，“多少年，我们关注体育之‘体’，但忽视了体育之‘育’……”他们为孩子们想得很多，也深远。他们，都有哪些思考呢？

给一把钥匙

“无论什么形式，先让孩子们玩起来”

没有草坪，没有球门，甚至没有足球。但这都无法阻挡一堂足球课的进行——在湖南省湘潭市湘潭县射埠镇继述桥中心小学，学生将废旧报纸揉捏成团，装进五颜六色的塑料袋中，用胶带均匀缠绕，制成纸足球，练习踢、传、射。仅有600平方米的操场上，水泥地面被漆成彩色，映衬着如纸足球般高高飞扬的斑斓梦想。

90后青年体育教师刘晓霜，是最先为孩子们带来纸足球的人。

为什么不给孩子踢真正的足球？她试过，可“学校的操场小，局促的空间里踢真的皮球施展不开，万一踢到其他学生会很痛、很容易伤到”。几个足球被锁在器材室里，如果有学生想借来踢，刘晓霜会把球里的气放出去一些，再交给他们。

“危险”锁住了，孩子们的热情却锁不住。有一阵，刘晓霜总能在教室后面看到几颗破损的土豆。这是谁要吃的吗？她讶然发现，这些土豆竟然是学生特意带来踢着玩的！

“孩子们真的很需要踢球！”被踢破的土豆，触动了刘晓霜。她开始琢磨，如何让大家在体育课上有一项既有趣、又安全的运动？多方了解后，其他小学自制器材的经验启发了她，最终演化出继述桥小学学生人手一个的纸足球。

尽管纸足球踢起来赶不上真正的足球，但能保证每个孩子都有球玩，每节体育课甚至每个课间都能玩。刘晓霜说，即便在资源匮乏的地区，即便在空间相对狭小的学校，体育课同样有无限可能。要迎合学生的兴趣和需求，创新不可或缺。

自己动手吧！刘晓霜带着大家，巧妙地将日常废品转化为更多体育器材：矿泉水瓶摆在一块儿，就成了保龄球球瓶；毛都秃了的废弃扫帚，套上空矿泉水瓶就成了冰球杆；乒乓球台、升旗台或软式跨栏，都可以充当足球门……

“这些创意都是我与孩子们相互启发、共创的！他们的想象力和创造力真的很强。”在刘晓霜的带动下，自制器材的体育课堂宛如一把钥匙，打开了孩子们与体育相伴的童趣世界。

引一段路

“同手机竞争，把学生的注意力引回操场”

“同学们，跟手机告别一会儿！你会发现羽毛球更有意思。”课程开始前，前中国羽毛球国家队女单运动员、上海交通大学体育系教师卢兰照例叮嘱学生收起手机。角色转化为老师后，她的对手从其他运动员，变为电子产品：要把学生的注意力抢回来！

这位前世界冠军的通选课是公认的火爆。或许，有些学生只为一睹风采而来，而非真的想上羽毛球课，但卢兰有本事将他们留下来，并且享受课堂。

卢兰给记者分享了两个诀窍：一是“发散教学”，围绕某项技术，她会联系自己上场打比赛的亲身经历，分享具体运用时的诸多细节和幕后故事，也会结合自己坐在裁判椅上的经验，提供另一个视角的解读。二是“翻转课堂”，自己抛出专业讲解后，把课堂交给学生，让大家自己“开发”技巧，寻找球感。

“过去，世界级别的羽毛球大赛对我来说只是电视里的节目。认识了卢兰老师后，就大不一样了。听她讲述世锦赛的‘夺冠之路’，感受那些激烈的博弈，再与卢老师一对一‘过招’，我仿佛也上了回赛场，打了一圈公开赛、世锦赛甚至奥运会！”一位学生的感言，道出了卢兰课程热门的原因——对于非运动专业的普通学生来说，能在课堂上窥见、领略竞技体育之美，是比单纯获取知识更吸引人的地方。

“若论专业知识，现在来自网络平台的教学分享有很多，有心人在手机上就可以学。那体育课的优势和独特性体现在哪？”卢兰说，“我想，可以以体育老师的个人魅力为基础，由师生共同创造一个如羽毛球般有抛有接、有来有回的氛围。”

体育老师，是校园阶段引导学生爱上运动的引路人。在“鼓励体育教练员、退役运动员等高水平专业体育人才任教”的号召下，越来越多如卢兰一样的世界冠军、明星运动员走上讲台，为体育课堂注入新的活力。

开一扇门

“只要热爱，体育的大门随时随地敞开”

“体育课不只有800米跑！人们喜欢的运动，我都想带学生们去体验，去上手。”云南省昆明市第三中学体育老师、初二四班班主任朱宝阳是一位“体育达人”、户外爱好者。除了三大球、各小球外，他还爱攀岩、桨板、骑行、探洞……特别是攀岩，只用10秒，他就能完成15米的竞速赛道。在他的带动下，学生们“解锁”了滑板、攀岩、骑行、露营……

让学生通过体育课掌握几项专项运动技能，是学校拟定的教学目标。但朱宝阳在实际教学中感受到，若是多教一些项目，仅凭每节课30分钟的有效练习时间，只能让学生浅尝辄止；若是只选1～2项重复教学，又难免枯燥。

怎样让学生在广阔的体育世界中尽情涉猎？这时候，朱宝阳班主任的身份派上了大用处——班会、班级活动、春游，几乎所有形式都可以与体育课兼容。

“我们班很多时候不在教室开班会，要么去田径场，要么去校外。”“我最期待的就是周末，只要不下雨，朱老师都会带大家去户外。”“上次课外实践，朱老师带我们去稻田里摸鱼捉泥鳅呢！”初二四班的学生们纷纷回忆着。

在他们心中，体育课的边界不是那声下课铃，也不是操场的围墙，而是内心的热爱——“热爱的程度有多深，体育课的天地就有多广”。

想一个问题

“一堂好的体育课，要为学生带去什么”

“体育课被占的情况已经一去不复返了。”老师们告诉记者。

2022年，新修订的体育法明确“确保体育课时不被占用”“保障学生在校期间每天参加不少于一小时体育锻炼”。近年来，有地方进行了“义务教育阶段每天一节体育课”的探索。

不过，保障课时只是第一步。摆在体育老师面前的课题更具挑战——让学生从体育课上真正受益，而不仅仅是上满课时。

身为专业运动员、国家级裁判员，卢兰对体育课的评价却无关学生的球技，只关乎学生是否“有锻炼、有收获”、老师是否“有回应”。

体育课没有固定的讲台，老师走到学生中间一对一指导、手把手教学是常态。在卢兰看来，体育老师有亲近学生的“天然优势”，更应该与不同学生共情，从而引导、激发运动兴趣。

“尤其是回应内心层面的东西。在体育运动中，学生会产生各种各样的情绪，比如练不好时的挫折感、羞于释放自我的自卑感等等。我需要敏锐地捕捉到这些情绪，然后一一回应。”卢兰说，学生在体育课上的身心成长，比提升球技更重要。

“增强体质，是体育课最直观的作用，也是现在课程主要考核的、家长最为在意的。实际上，这只是‘体’的层面，是很小的一部分。‘育’的层面，通过体育促进学生身心健康、锤炼意志、健全人格，才是长期看来体育课需要发力的方向，也是最考验体育老师的地方。”朱宝阳说。

体育老师当班主任，朱宝阳带着学生“到处玩”的风格也曾受到家长、同事的质疑。但几个学期下来，学生状态的改变老师和家长有目共睹：文化课并未落下，且精神状态“遥遥领先”，在多项集体活动中取得优异的成绩，同学们愿意走进户外，感受自然，感受生活的美好。

“大家都说，我的学生眼里是有光的！”朱宝阳自豪地说，作为班主任，他最在意的不是文化成绩，是学生自信、阳光、快乐。毕竟，体育教育重视的应该是过程，而非结果。

（本报记者 李丹阳 本报通讯员 张熙）