据国家疾病预防控制局最新公布的全国法定传染病疫情数据，今年前两个月百日咳发病总量约为3.2万例，为去年同期的23倍，仅比去年全年发病总数少了5000余例。

今年百日咳发病率缘何激增？有哪些应对之策？哪些人属于易感人群？科技日报记者4月1日就上述问题采访了相关专业人士。

百日咳一般由百日咳鲍特菌感染引起，是一种传染性极高的呼吸道疾病，为我国法定报告的乙类传染病。

中国疾病预防控制中心的一项研究数据显示，百日咳曾是全球儿童发病和死亡的重要原因之一，随着百白破联合疫苗接种率的提高，全球百日咳报告发病率骤降。但近年来，多个国家的百日咳报告发病率在维持多年低水平后出现升高，且青少年和成人病例增加。自1978年我国百白破联合疫苗被纳入计划免疫以来，截至2013年，其报告发病率大幅降低，但自2014年后发病率也呈上升趋势。今年激增态势更为凸显。

“每种呼吸道感染疾病的大流行都遵从一定的流行周期。相关研究显示，百日咳约2—5年流行一次。”中日友好医院儿科副主任医师惠秦在接受记者采访时认为，病程长、隐匿性强、早诊鉴别有难度是百日咳发病率上升的重要原因。

惠秦介绍，百日咳病程可长达2—3个月，全病程皆具高传染性。与支原体肺炎、流感等“暴风骤雨”式的症状相比，百日咳感染后往往没有发烧等剧烈、易识别的临床症状，多为常见的上呼吸道感染症状，1—2周后，多出现阵发性痉挛性咳嗽，并伴有鸡鸣样声音，咳嗽夜间加重。

“由于症状不典型，百日咳易被误诊为支气管炎、感冒等。”惠秦说，还有很多无症状感染者，这更加剧了其传播。

此外，“疫苗接种后并非终身免疫，抗体水平会随时间减弱。”惠秦特别强调。我国百白破联合疫苗接种程序为婴幼儿在3、4、5、18月龄各接种一剂次。一项前瞻性研究对436名0—7岁儿童进行了长达10年的随访观察，结果显示，婴幼儿时期接种百日咳疫苗的保护效力在10年后逐渐下降至4岁时的50%左右。也有研究显示，全程4剂次的疫苗保护效力可能不足以维持到6岁以后。

“这也是百日咳在青少年和成年人群中发病率升高的原因。”惠秦说。

惠秦说，百日咳在所有人群中普遍易感。其中，未开启疫苗接种程序的3月龄以下婴儿是超易感人群，且易激发肺炎等重症。青少年因抗体水平逐渐减弱、自身免疫能力较差等原因比成年人更易感。免疫功能下降的老年人及服用免疫抑制药物的患者人群也易感染百日咳。

健康成年人群凭借强大免疫力，即便感染了百日咳鲍特菌，也可能因没有不适症状而不自知。这些无症状感染者将成为家中低月龄婴儿染病的重要传染源，无形中造成了家庭隐匿传播。

国内外研究显示，百日咳疾病传播在全球范围内被严重低估，主动监测下百日咳发病率远超医院的报告发病率。江苏省扬州市疾病预防控制中心急性传染病防制科副科长董玉颖刊发论文提出，统一明确百日咳病例定义并加强类百日咳症状的主动监测，及时识别青少年、成年人群中潜在的传染源，将在一定程度上有效阻断传播链。

董玉颖还建议，由于疫苗提供的保护时效性有限，应对处于百日咳感染高风险的学龄前儿童进行疫苗加强接种，推行百日咳类疫苗全生命周期使用以及新型百日咳类疫苗研发。