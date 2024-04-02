缓步动物蛋白或助人类抗衰老

科技日报北京4月1日电 （记者刘霞）据美国趣味科学网站3月30日报道，美国怀俄明州立大学分子生物学系科学家实验研究发现，从微型缓步动物身上提取的蛋白质减缓了人类细胞新陈代谢的速度，表明这些蛋白或是减缓人类衰老过程的关键成分。但研究人员表示，仍需开展更多研究来验证这些蛋白是否真是“青春之泉”。相关论文发表于最新一期《蛋白质科学》杂志。

实验研究的缓步动物是一种水熊虫，是一种极微小的八足生物，以其超级英雄般的生存能力而闻名。水熊虫能在严重缺水、外太空等极端条件下生存，被枪击中后也能毫发无损。为了生存，它们会变成一个脱水的球，并将代谢调整到接近零的程度。

在最新研究中，科学家发现其身上的一种蛋白质——CAHS蛋白也会减缓实验室培养皿中人类细胞新陈代谢的速度。

研究论文主要作者西尔维娅·桑切斯-马丁内斯表示，令人惊讶的是，该蛋白进入人体细胞后，它们会凝结并减缓新陈代谢速度。当他们让含有CAHS蛋白的人类细胞处于生物停滞状态时，人类蛋白会更耐压，好像人类细胞拥有了缓步动物的一些能力。

在生物停滞状态下，生物体可以耐受不利的环境变化，例如在无水情况下长时间生存。使缓步动物处于生物停滞状态的蛋白质对人类细胞也有类似影响。这一新发现为减缓人类衰老过程提供了线索。

研究人员还发现，整个过程是可逆的：当压力减轻时，缓步动物的凝胶溶解，人体细胞恢复正常代谢。这意味着细胞的新陈代谢可以在生物停滞结束后恢复正常。