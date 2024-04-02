家族性阿尔茨海默病会经骨髓移植传染

科技日报北京4月1日电 （记者张梦然）发表在最新一期《干细胞报告》杂志上的一项研究显示，家族性阿尔茨海默病能通过骨髓移植转移。当研究团队将携带遗传性阿尔茨海默病小鼠的骨髓干细胞移植到正常的实验室小鼠中时，接受者患上了阿尔茨海默病，而且病情发展速度更快。

该研究将阿尔茨海默病从一种仅在大脑中产生的疾病，转变为一种全身性疾病。研究人员表示，应该对血液、组织、器官和干细胞的捐献者进行阿尔茨海默病筛查，以防止其在血液制品输注和细胞治疗过程中意外转移。

研究人员此次移植了含有家族性疾病小鼠干细胞的骨髓，当淀粉样蛋白前体（APP）基因裂解、错误折叠和聚集时，会形成淀粉样斑块，这是阿尔茨海默病的标志。他们对两种不同品系的受体小鼠进行了移植：APP基因敲除小鼠和携带正常APP基因的小鼠。

在这种遗传性阿尔茨海默病模型中，小鼠通常在9—10个月大时开始出现斑块，认知能力下降的行为迹象在11—12个月大时开始出现。令人惊讶的是，移植受体很早就开始出现认知能力下降症状：APP敲除小鼠在移植后6个月，“正常”小鼠在移植后9个月。

通过进一步观察小鼠中的疾病转移，团队得出结论，供体细胞中的突变基因可导致患病，且携带正常APP基因的受体动物容易染病。这表明该疾病可传染给健康受体。

由于移植的干细胞是造血细胞，这意味着它们可发育成血液和免疫细胞，但不能发育成神经元。研究人员在APP敲除小鼠大脑中证明了淀粉样蛋白，明确表明阿尔茨海默病可能是由中枢神经系统之外产生的淀粉样蛋白引起的。

而且，小鼠疾病的来源是人类APP基因，这表明突变的人类基因可将疾病转移到不同的物种中。