新型结直肠癌免疫治疗药物研发成功

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员焦德芳 郝夏冉）记者3月31日从天津大学获悉，该校生命科学学院教授吕春婉团队成功研发出新型结直肠癌免疫治疗药物。相关成果发表于国际期刊《纳米》。

结直肠癌潜伏期长、死亡率高，是威胁人类健康的一大顽疾。在诸多疗法中，免疫疗法被认为是最有前景的治疗方法之一。其原理是提高肿瘤细胞的免疫原性和免疫细胞杀伤肿瘤细胞的能力，激发和增强机体抗肿瘤免疫应答，协同机体免疫系统杀伤肿瘤、抑制肿瘤生长。目前，免疫疗法已成为抗癌研究的新热点。

团队设计合成的新型结直肠癌免疫治疗药物，在顺利进入肿瘤细胞后，可显著提高对肿瘤细胞具有杀伤作用的淋巴细胞表达水平，恢复免疫系统活力，进而遏制结直肠肿瘤发生、发展。

动物实验结果表明，新型结直肠癌免疫治疗药物一方面提高了小鼠体内肿瘤细胞的免疫原性，另一方面显著提高了细胞毒性T淋巴细胞杀伤肿瘤细胞的功能，并对小鼠体内其余正常细胞无显著影响。这为结直肠癌治疗提供了新思路、新方法。

“与同类药物相比，我们研发的新型结直肠癌免疫治疗药物的优势主要在于对毒性的改善。关于毒性的检测数据将在下一步研究中展开。”吕春婉说，尽管药物已经在动物实验上取得成功，但距离临床应用还有很长的路要走。未来，团队也将着力于药物的临床应用研究。