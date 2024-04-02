全国首个综合性卫生健康便民电子地图发布

科技日报讯 （记者李丽云 朱虹 通讯员衣晓峰）如何让“群众少跑腿，数据多跑路”，提供真正精准化、个性化、智能化、便捷可及的卫生健康服务？3月31日记者获悉，黑龙江省哈尔滨市卫生健康委日前在全国率先推出了首个综合性卫生健康便民电子地图（以下简称健康地图）。

记者看到，这份健康地图详细标注了本埠辖区近5000个卫生健康类服务场所。点击进入相应版块后，公众可根据系统引导，自动定位到最近的卫生健康服务点并获取具体信息，可直接拨打专线电话，还能实现“一键导航”。

哈尔滨市卫生健康委主任栾枫介绍，健康地图借助了人工智能、大数据、互联网等新技术，市民可根据需要下载“健康哈尔滨服务平台”，点击菜单栏“健康服务”中的“卫生健康便民地图”，即可快速了解周边各类卫生健康机构信息。

“以前我们被猫狗咬伤要打疫苗，很难找到最近的接种单位。现在有了这个地图，防病打疫苗也不会绕弯路了。”市民吴女士说。

值得一提的是，目前全市公共场合配备了2067台自动体外除颤器（AED），分布在大型商超、地铁站、火车站、体育场馆等地。在这张健康地图中，AED所在位置一目了然。路人可利用导航功能在最短时间内获取AED，对心脏骤停者展开救治。地图中还附有教授AED操作方法的短视频，可指导群众正确使用。

栾枫介绍，哈尔滨市卫生健康委还将建立健全信息采集长效工作机制，持续跟踪医疗卫生机构服务网点状态，及时更新地理动态和网点数据，用信息化手段为群众提供更加便捷、高效的卫生健康服务。