我学者首次提出骨盆血友病假瘤分型及手术策略

科技日报讯 （记者代小佩）3月31日记者获悉，北京协和医院骨科翁习生、冯宾团队联合南方医科大学附属南方医院陈滨团队，在国际上首次提出骨盆血友病假瘤分型及手术策略，为全球同行开展相关手术治疗和围术期管理提供重要参考。该研究报道了骨盆血友病假瘤（PHPT）在我国的流行病学特征、假瘤特点、手术数据及中期随访结果。相关成果发表在《柳叶刀》子刊《电子临床医学》上。

血友病假瘤在血友病患者中的发生率为1%—2%，是一种罕见且严重的并发症。血友病假瘤的治疗方法包括局部抽吸、放疗、介入性栓塞和手术切除，其中手术被认为是最佳治疗手段。PHPT是指起源于骨盆、髂腰肌和腹膜后的血友病假瘤，发病罕见且手术切除难度高。目前，该领域仍缺乏明确的治疗方案，更缺乏成规模的患者术后随访结果。

本项研究共纳入21名原发性PHPT患者，平均随访7.1年，最长随访19.3年。在随访期间，5位患者术后PHPT复发，3位接受二次手术。基于这些患者的假瘤特点及所需手术方式，研究团队提出了PHPT分型及相应的手术策略。PHPT分型包括局限于软组织内的PHPT、侵犯骨性骨盆但没有导致骨盆不连续的PHPT、导致骨盆不连续的PHPT和感染性PHPT。研究证明，手术治疗PHPT是可行且相对安全的方法。

研究团队提出，PHPT患者如出现相关症状或假瘤进行性增大，应尽快接受手术干预。在PHPT手术中，应警惕大量使用明胶海绵诱发严重栓塞的风险。