麻醉科医生共话舒适化医疗 持续创新助力学科发展

3月25日，“生命至重，大医精诚——深究病因讲麻醉，诚心实意帮患者”交流座谈在北京举行。在“助推舒适化医疗新发展”讨论环节，与会专家围绕舒适化医疗的发展现状、机遇与挑战等话题进行分享，并提出现阶段我国的舒适化医疗临床需求庞大，要持续加大对麻醉专科范畴的关注，加快相关技术、药物、诊疗理念的创新进程。

关于舒适化医疗可为患者提供哪些帮助，以及现阶段人们对于舒适化医疗需求如何的问题，中华医学会麻醉学分会常务委员、新疆维吾尔自治区人民医院徐桂萍认为，是否疼痛是手术过程中患者关心的重要问题，麻醉科医生起到的核心作用是保持生命体征平稳并镇痛，使患者的手术过程处于无痛、舒适的状态。如今，舒适化医疗的范围逐步扩大，从最开始的手术场景逐步拓展到检查、诊断、治疗等多环节，麻醉科医生的责任担当、发展路径也将得到更好的提升与发展。

“在舒适化医疗中，麻醉科医生起着主导作用。”中国医师协会麻醉学医师分会副会长、中国医科大学附属盛京医院赵平认为，如今在有创手术之外，包括内镜检查、口腔诊疗、儿科检验等其他领域，麻醉科医生也起到重要作用。所谓的舒适化医疗，镇痛在其中的作用是必须的、基础的，但并不是全部的。除保证病人术中感受不到痛苦之外，麻醉医生还要加强舒适医疗的强度、延长舒适医疗的环节，通过个体化、精细化调整在整个围术期，包括术前镇静、术后恢复、心理重建等环节重点施策。

谈及舒适化医疗的机遇与挑战，中国整形美容协会麻醉与镇痛镇静分会会长、上海交通大学医学院附属第九人民医院姜虹从口腔和整形医美两方面进行分享。她认为，由于大众需求的攀升，近年来口腔和整形医美领域的舒适化治疗成为重要话题，这也要求舒适化诊疗的理念不断更新。“需从政策重视、专科落实、人才培养、设备更新等多方面联合推进舒适化医疗服务”。

中华医学会麻醉学分会常务委员、北京大学第三医院郭向阳认为，舒适化医疗现阶段发展的挑战是人才紧缺。“期待政府端及全社会广泛关注麻醉科人才紧缺的刚需情况，也期待有更多的医学生们投身麻醉学领域，为保证患者安全及治疗感受作出努力。同时，呼吁在医学院的教学内容中提升麻醉学科的权重，引导有志青年医学生加入到麻醉团队。”此外，郭向阳认为，在麻醉科人力资源紧张的情况下，包含诊疗制度、收费政策、报销流程、引入设备等在内的相关制度调整已成为必然，应尽可能地提高麻醉学科发展效率。

关于未来如何进一步完善舒适化医疗发展进程？中华医学会麻醉学分会常务委员、河北医科大学第三医院王秀丽说，舒适化医疗须适应社会发展趋势并持续创新，具体体现在三个方面：首先是诊疗思路创新，通过前移术前镇痛、灵活运用B超引导下的神经阻滞等方式，让诊疗思路系统化、全程化；其次是技术创新，鼓励外科、内科、药学科等多学科协同诊疗，推动麻醉技术更好地应用到舒适化医疗中；第三是医药创新，减轻麻醉药剂对于人体的损害或负面影响，让麻醉药剂具有一定的可适应性、长效性。

“作为麻醉医生，除关注围术期的镇痛和舒适医疗之外，还应该关注患者的预后和转规，以及关注如何减少患者的应激和损伤。”中华医学会麻醉学分会常务委员、天津医科大学南开医院麻醉科主任余剑波说，对于麻醉科医生而言，术后最关注的是患者的心脏及胃肠道功能能否顺利恢复。中医药作为中华民族的瑰宝，在长时间、多频次的“实战”中展现出在提高患者术后转危回归率方面的作用。“应加大中医药研究成果在麻醉或舒适化医疗领域的运用，为临床医生提供更多有效的治疗手段，进一步提高患者的治疗效果和生活质量”。