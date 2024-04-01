适老微改造，养老大文章（微观）

在适老化改造中，精准解决好困扰老年人的各种“小问题”，才能写好积极应对人口老龄化的“大文章”

起床怕跌、走路怕摔、洗浴怕滑，是许多老年人共同的生活烦恼。为了排除父亲进出浴缸的安全隐患，上海市虹口区的刘先生选购了当地推出的“浴改淋”专项套餐。小改造带来大便利。从2019年底开始，上海试点新型居家环境适老化改造，截至2023年上半年，累计惠及1.8万多户老年人家庭。

对个体而言，适老化改造是局部的“微建设”，但对整个社会而言，这是一项系统性工程。做好衣食住行等各个方面的调整，才能为老年人创造安全、便捷、舒适的环境。近年来，各地各方面加快推进适老化改造，变化有目共睹。在北京市，一些老年人家里装上了防滑地板、墙边扶手、紧急呼叫器等，生活安全又安心；在河北省石家庄市，“适老示范线路”公交车地板和站台平齐，车里设置了轮椅摆放区，沿途站牌也换成了“大字版”；在重庆市，一些公园多了弧形座椅、“康复栏杆”等暖心设置。除了开展居家适老化改造、推进公共空间无障碍建设外，数字适老化体验也不断优化。目前，已有2577家网站和APP完成适老化及无障碍改造，“一键呼入人工客服”服务老年人用户超3亿人次。从家庭小环境到社会大环境，从线下到线上，适老化改造正在不断提升老年人的生活品质。

适老化改造，是为了改善老年人生活环境，因此要从老年人的视角出发，打磨好改造细节，精准匹配老年人需求。一方面，要建立健全相关标准规范，不断提升适老化产品和服务质量。去年，市场监管总局下达一批适老化改造国家标准制修订专项计划，涉及老年人日常起居、交通出行、养老照护、旅游休闲、读书看报、体育健身等常用生活场景。在适老化改造初期，着力完善标准体系，既有利于扩大覆盖面，也有助于确保改造质量。另一方面，每个家庭的情况各不相同，也要注重满足不同老年人的个性化需求。比如，可以根据老年人需求定制合适的衣柜、橱柜，研发能感知睡眠状态的智能空调。在适老化改造中，精准解决好困扰老年人的各种“小问题”，才能写好积极应对人口老龄化的“大文章”。

当前，老年人需求结构正在从生存型向发展型转变，消费能力也在不断提升。“夕阳红”里蕴藏着朝阳产业。据业内推算，仅仅是居家环境适老化改造，其直接市场份额就能达到3万亿元。适老化设施人人都会用得上，越早建设，社会上受益的人就越多；越早布局这一新赛道，就越有机会抓住银发经济发展新机遇。

积极应对人口老龄化，一个重要方面就是如何帮助老年人适应晚年生活。解决这一问题，不能是为了应对“银发潮”被动地缝缝补补，而要着眼人的全面发展去主动改善社会环境。瞄准老年人生活的需求期盼，做好方方面面的适老化改造，推动构建老年友好型社会，定能有力托举亿万老年人的幸福生活。

《 人民日报 》（ 2024年04月01日 05 版）