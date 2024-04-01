广州老字号活出年轻态

咖啡蜜、枸杞蜜、益母草蜜……点开宝生园网上旗舰店，设计新颖、品类众多的蜂蜜、蜂胶等“蜂产品”出现在眼前。“宝生园始创于1924年，今年品牌创立已满100周年。目前店面遍及22个省81个城市以及香港、澳门，拥有近千家蜂产品专卖店。”广州市宝生园股份有限公司董事长兼总经理刘来武说。

刘来武介绍，作为在广州本土及东南亚地区有着较高知名度的蜂产品企业，宝生园一方面苦练内功，抓牢品质原料纯净优势，另一方面不断融入时尚元素，提高产品竞争力，近年来针对不同消费群体打造了一系列多元化的蜂蜜和茶饮产品，如适应当地婚庆新习俗打造“喜蜜”“喜茶”等婚庆伴手礼产品，针对年轻人快生活节奏开发勺蜜及小袋装蜂王浆等便捷产品。

在广州，类似宝生园这样拒绝“啃老”、紧跟时尚潮流追求“年轻态、逆生长”的老字号还有很多。“门店销售情况最好的就是以国潮文化为主题的相关产品，消费群体以年轻人居多。”北京路王老吉凉茶博物馆工作人员告诉记者，目前线上线下在售的“好灵泛”“巴适得板”“好叻啊”等方言版城市罐、“李老吉”“周老吉”等百家姓定制罐、《国家宝藏》系列国潮主题产品销量节节攀升，成为公司的明星产品。“感觉传统凉茶越来越‘潮’，对年轻人更有吸引力了，我身边很多朋友都会因为它的‘颜值’和功能去购买。”广州姑娘王丽告诉记者。

“老字号的优势在于‘老’，老品牌、老技艺、好信誉、好口碑。但老字号的不足一定程度上也源于‘老’，可能存在观念老化、机制老化等问题，在年轻群体中的接受程度不够高，难以满足当前消费升级和时代发展需要。”广州老字号协会会长苏广丰分析，新消费潮流瞬息万变，光靠“吃老本”，老字号很难在市场竞争中脱颖而出。

“近年来，随着广州市大力营造市场化、法治化、国际化的营商环境，在税务、商务等政府部门的积极扶持下，广州老字号纷纷主动探索经营新思路，企业年龄虽在增长，产品和服务却在‘逆生长’，越来越懂年轻人。”苏广丰说。

为帮助老字号企业活出“年轻态”，近年来，国家税务总局广州市税务局在大力开展“不满意、请找我”、首席税务服务官等服务举措基础上，不断优化提升服务，精准落实国家各项税收优惠政策，为企业输送惠企红利，以税惠“春风”促老树发新芽、焕新机。

“广州市越秀区税务局一直很关注我们企业的发展，及时推送税收优惠政策，我们享受了房产税优惠减免、阶段性减免社保费等优惠政策。”刘来武表示，经营成本的降低，让企业得以节省宝贵资金，开启“老字号出圈”创新模式。接下来，宝生园将推出面膜、美容皂、眼部精华等蜂元素护肤产品，为产品贴上年轻化标签，提高对消费者的吸引力。

除了支持老字号开展产品创新，广州市还积极推动老字号与潮牌企业、电商平台“联姻”合作共赢。日前，由广州市商务局、越秀区政府联合主办的一场老字号潮牌双向赋能专场活动在北京路举办，广药集团、广州酒家、莲香楼等老字号与阿里巴巴、京东等电商龙头以及TOPTOY等潮流品牌企业共聚一堂，探讨如何实现双向赋能。

“数字时代，线上线下深度融合的消费新场景必将成为‘老字号’的必争之地。”广州茉莉传媒科技有限公司创始人林敏表示，公司拥有超过470万媒介达人合作矩阵，可全方位为老字号企业提供数字直播支持。TOPTOY负责人表示，老字号品牌与潮牌双向奔赴，将加深彼此的交流合作，为其拓展“链接”Z世代的大门，共同寻找新发展机遇。

据介绍，接下来广州将不断优化营商环境，帮助老字号企业充分利用广州千年商都、国际消费中心城市等资源优势，加速创新转型。广州市国资委有关负责人表示，将进一步推动老字号企业和电商企业、潮牌企业的深入合作和优势互补，打造诸如“老字号直播节”“老字号消费季”等活动。广州市税务部门负责人表示，将继续开展好首席税务服务官活动，充分利用电子税务局、线上直播、远程帮办等新服务方式，为老字号企业节省成本，助其创新求变、焕发活力。