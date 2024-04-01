虚假宣传、名不副实、捆绑销售……车位销售需规范

近年来，随着机动车保有量快速增加，车位供需矛盾越来越突出。有消费者反映，曾在购买车位时遭遇虚假宣传、名不副实、车位捆绑销售等问题。

“2019年，我花7.6万元买了一个车位。当时销售人员给我看的是平面图，可收房后却发现车位是在斜坡面上。我找到物业，物业推脱说找开发商，开发商又联系不上。”江西九江市孙先生在人民网“人民投诉”平台留言反映。

广东江门市的杨女士也反映购买的车位与宣传不符：“2023年9月，我购买车位时，销售人员说是标准车位，现场画的也是标准车位。但今年1月，销售人员说我买的车位产权复核时是微型车位，现场误画为标准车位，现在需要恢复报建测绘原状，把标准车位改成微型车位。那我的车就没法停了。”

部分开发商在销售过程中存在虚假宣传，对消费者产生误导，影响了消费者的正常判断和消费选择。然而，当消费者发现自己所购买的车位出现问题时，维权往往困难重重。

“一般购买车位时，房子还没有建好交付使用，无法到现场查看车位情况。一旦出现前期宣传与车位实际不相符、侵害消费者合法权益的情况，消费者个体面对开发商往往维权成本较高，这也是让消费者头疼的地方。”中国政法大学民商经济法学院教授张钦昱说。

“有的开发商一味追求车位数量，导致单个车位实际面积较小。一些新能源汽车、城市越野车等车型庞大，停在逼仄的车位里难以打开车门。有些位置甚至根本不适宜停车，也划成了停车位出售，甚至有的人防车位也违规租售。”河南三门峡市读者姚爱霞说。

还有的开发商在车位购置费用之外额外加收服务费。前不久，陕西西安市的杨先生花费9万元购买小区地下停车位，在支付停车位费用时被告知要额外支付3万元的“服务费”。杨先生认为，开发商和销售方存在变相加价销售车位的问题。

“开发商以消费者未支付‘服务费’为由，拒不为消费者办理车位转让登记手续的，属于违约行为。”北京市时代九和律师事务所律师贾龙飞认为，“车位买卖合同如果没有作特殊约定，则合同约定价格为消费者所应支付的全部费用，即开发商完成车位转移登记所提供的全部服务，不能再收取任何额外费用。”

有消费者反映，一些开发商将车位与住房捆绑销售。山东嘉祥县史先生反映其在2019年购买了一套商品房。“开发商不给办理交房手续，原因是不交车位款不给办理交房。但是，我们当时签订的购买合同并不包括车位。”史先生认为，这是变相强买强卖。

“购房与车位买卖是两个独立的合同，开发商无权以‘未交车位款’为由不办理房屋交付。”贾龙飞说。还有些开发商在未明确告知消费者的情况下，要求每年交纳车位管理费。对此，贾龙飞表示，车位管理属于物业管理的范畴，物业提供照明、清洁、监控以及人员巡查等服务事项，可以向使用人收取相关费用，“但是应当提前告知消费者”。

“有关部门应更好地发挥事前与事中环节的监管职能，从源头上预防和化解矛盾纠纷，同时对车位销售的违规行为严肃查处，发挥警示作用，维护消费者的合法权益。”天津市读者荣振铎建议。

专家表示，相关部门可以分类分层制定车位标准和验收要求并向社会公告，在审批车位时严格按照标准和要求执行，审批后的车位情况，应当向社会公示，以防止开发商虚假宣传。“车位要便于业主现场查看，及时发现建设过程中存在的问题。”张钦昱说，消费者也应当增强消费安全意识，在购买车位时，仔细查看购买合同和车位信息，并留存相关证据，以备不时之需。

针对车位过窄问题，有读者建议根据车辆尺寸变化修改相关标准。“开发商也可以采取根据面积收费的策略，即建设一批容量较大的车位，对其明码标价，业主可结合自身需求自由选择，如此一来便将选择的主动权归还给了消费者。”张钦昱说。

《 人民日报 》（ 2024年04月01日 07 版）