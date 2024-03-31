广西开展“名中医八桂行”活动 提升基层中医药服务能力

3月30日，2024年广西“名中医八桂行”活动启动仪式在都安瑶族自治县举行。活动由广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区中医药管理局举办。此举将扩大名中医下沉基层覆盖面，推广中医药适宜技术，提升基层中医药服务水平。

当天开展的活动内容包括专家联合义诊、学术讲座、教学查房等。其中，14名桂派中医大师、广西名中医带领团队在都安瑶族自治县密洛陀文化公园广场义诊，当地民众积极参与中医药诊疗技术互动体验；9名广西名中医带领团队深入到澄江镇仙琅社区开展义诊和健康宣讲，将高水平中医服务送到搬迁安置社区民众家门口。

此外，多名肾病科、脑病科、针灸科、推拿科专家到都安县中医医院开展查房带教活动；6位名医名家组成“学术团”在都安县中医医院、都安县职业教育中心开展“如何从零开始步入仲景之门”等6场专题学术讲座，受到医疗技术人员、学校师生欢迎。

广西壮族自治区中医药管理局局长黎甲文称，名中医是中医药传承的集大成者和发展进步的推动者。目前，广西共有3名国医大师、4名全国名中医、38名桂派中医大师、255名广西名中医，形成了高水平中医专家方阵。

近年来，广西不断健全完善系列中医药发展政策措施，出台《广西基层中医药壮瑶医药服务能力提升工程“十四五”行动实施方案》，加大基层中医药工作力度，提出完善基层中医药服务网络、推广基层中医药适宜技术等。

据悉，广西将推进重大项目建设，支持县级中医医院建设，做优做强中医(民族医)优势专科。广西将突出文化特色、临床特色、疗效特色，推广应用中医药(壮瑶医药)特色诊疗技术，立足壮瑶医药特色优势，重点推进“四名”(名医、名药、名技法、名馆/阁)品牌建设，凸显品牌效应，形成壮瑶医药品牌和拳头产品。

广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区中医药管理局自2021年实施“名中医八桂行”活动以来，203个名中医团队到69个县、84个县级医疗机构开展带教、培训、义诊、宣讲等活动，累计开展学术讲座1213场，培训技术人员3.57万人次，开展义诊420场，服务民众3.85万人次，切实增强了民众的获得感、幸福感。