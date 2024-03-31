专家谈“X疾病”：不必恐慌 保持警醒 积极应对

“没必要恐慌，我认为‘X疾病’的说法是在‘制造警醒’。”近期接受中新社记者专访时，清华大学万科公共卫生与健康学院副教授、博士生导师朱纪明指出，世界卫生组织(WHO)近来重提“X疾病”，是希望国际社会对未来可能出现的新发传染病大流行保持应有的警醒。

从今年世界经济论坛设置“X疾病”相关分论坛，到世卫组织总干事谭德塞就“X疾病”暴发的可能性发出警告，再到中国国家疾病预防控制局在今年两会期间就如何防范“X疾病”答记者问，“X疾病”这一话题近来在中国坊间和国际社会持续引发高度关注。

英文字母X有“未知”的含义。“X疾病”并不是某一种具体疾病，而是代表由未知病原体引发、可能导致全球大流行的传染病。其主要特点是“高致命、传染快、易变异”，发生发展存在很大的不确定性，因此很难对“X疾病”的病原体以及发生时间、地点进行预测。

早在2018年，世卫组织就采用了“X疾病”这一术语。有报道称，此后已有多项科学研究使用了这一概念，以期开发出预防、检测和应对未来“X疾病”传播的工具。朱纪明认为，这一概念的提出具有战略前瞻性。从某种意义上讲，新冠就是一种“X疾病”，世卫组织于2018年提及的未来已经到来。

对于有观点认为“X疾病”的说法是在“制造恐慌”“杞人忧天”，朱纪明也指出，世卫组织近期重新强调“X疾病”，是希望进入后疫情时代，国际社会对下一个可能出现的新发传染病大流行仍能够保持警醒，积极做好应对准备。

“X疾病”的发生难以避免，但由此引发的大流行可以得到防范和应对。朱纪明认为，在加强疾控体系建设的一系列举措中，创新医防协同、医防融合机制尤其重要，需要花大力气理顺相关机制，尤其是激励机制。提升基层医疗卫生服务能力也是新冠疫情在全球范围内带来的一项重要启示。此外，新一代人工智能技术带来革命性突破。如何抓住这个契机，以科技赋能重塑疾控体系、全面提升疾控能力，也值得深思。

中国官方也表示，防范应对全球传染病大流行需要国际社会共同努力。中国将积极参与全球公共卫生治理，推动与世卫组织等国际组织以及其他国家的合作。

朱纪明表示，加强公共卫生国际合作，“协同”“融合”依然是关键。各方已就“大流行病公约”的达成和《国际卫生条例(2005)》修正案进行了相当长时间的谈判，期待在今年5月底举行的世界卫生大会上能够看到相关工作的最新进展。