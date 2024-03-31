流调“侦探”如何炼成？来看这场比赛

新华社北京3月30日电（记者顾天成）流行病学调查是疾病预防控制工作的关键环节和“看家本领”。日前，由国家卫生健康委、中华全国总工会、国家疾控局主办的全国现场流行病学调查职业技能竞赛决赛在京举行。来自全国32支参赛队伍的96名流调能手比拼专业技能，决出个人一等奖3名、二等奖5名、三等奖8名。

中国疾控中心流行病学办公室负责人马会来介绍，流调能力是疾控机构的关键核心能力，在传染病疫情防控和突发公共卫生事件处置中发挥着“疫情哨兵”“医学侦探”“排雷兵”的重要作用。比如“医学侦探”的作用，就是运用现场流行病学调查、卫生学调查和实验室检测等多种技术手段，迅速掌握疫情基本面貌，锁定病因方向，评估传播风险，为制定防控政策措施提供依据。

综合笔试、个人技能操作、桌面推演、新技术方法应用……大赛精心设计比赛环节，重点考核参赛者应对突发公共卫生事件的现场调查和处置能力。在比赛现场，选手们过关斩将，展现解决实际问题的专业技能与团结奉献的职业风采。

“疫情如果早期没有控制住，后续要花费的社会成本是巨大的。”个人一等奖获得者、湖北省荆州市疾控中心防疫科科长刘天表示，这次大赛在疾控系统内掀起了全员岗位“大练兵”热潮，能够获奖深感责任重大、使命光荣。

据悉，本届大赛是国家疾控局成立以来，第一次举办国家级技能竞赛，也是首次将“现场流行病学调查”项目纳入全国卫生健康系统职业技能竞赛疾病预防控制组别竞赛项目。下一步，国家疾控局将进一步强化流调专家队伍建设，推广“95120”全国电话流调系统，为促进疾病预防控制事业高质量发展、保护人民健康、保障公共卫生安全提供重要保障。