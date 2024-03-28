预防流行性腮腺炎 请注意这几点

人民网北京3月28日电 （记者乔业琼）什么是流行性腮腺炎？平时应该如何预防？近日，安徽疾控微信公众号发布相关提示。

流行性腮腺炎由腮腺炎病毒感染引起，好发于1-15岁的儿童和青少年，冬春季节高发。主要经呼吸道飞沫或直接接触传播。

腮腺炎病毒感染后，大约有2-3周的潜伏期，多数患者以耳下肿大（腮肿）和疼痛为早期表现，少部分患者会在腮肿的1-2天前出现发热、头痛、倦怠、食欲不振等不适症状。腮肿是流行性腮腺炎的最常见症状，腮肿大多出现2-3天达到高峰，持续4-5日会逐渐消退，全程约10-14天。

大部分流行性腮腺炎患者预后良好，但也有部分患者会发生脑膜炎、睾丸炎、卵巢炎、胰腺炎等并发症，有些患者还会出现听力减退。尤其是青春期后的男性患者需要预防睾丸炎并发症，症状通常表现为在腮肿开始消退时又出现发热、睾丸疼痛肿胀，建议患者出现疑似睾丸炎症状要及时就医治疗。

流行性腮腺炎目前尚无特效抗病毒治疗药物，主要是对症治疗，减轻患者痛苦、缩短病程、减少严重并发症的发生。

在日常生活中，如何预防流行性腮腺炎？需要注意以下几点：

一是接种疫苗，接种含腮腺炎成分的疫苗可有效预防该疾病的发生。

二是养成良好的卫生习惯，保持健康的生活方式。包括勤洗手。避免脏手接触口、眼、鼻，双手接触呼吸道分泌物后应立即洗手；戴口罩。在人群集中的公共场所存在传染性疾病患者的可能性较大，建议佩戴口罩；常开窗。保持室内外空气流通，新鲜空气能够稀释降低室内污染物、阳光中的紫外线具有杀菌消毒作用；平时健康饮食、适量运动、规律作息、充足睡眠、避免疲劳和精神紧张，以维持、增强自身免疫力，提高抵抗病毒感染的能力。

三是预防校园感染。儿童和青少年是流行性腮腺炎的好发人群，校园是儿童和青少年的重要活动场所，且人员密集，容易发生流行性腮腺炎暴发疫情，要特别注意预防。幼儿园新生入学前要及时开展接种证查验。教室、寝室应经常开窗通风，保持室内空气流通和新鲜。加强传染病防控知识校园宣传，提高师生防病的意识和能力。学生如出现相关症状应及时就医、居家休息，减少传染他人的机会。