专家：以创新技术助力肝癌精准诊疗

肝癌是常见的癌症之一，已成为威胁人民健康的重大公共卫生问题。如何以创新技术提升肝癌的诊疗水平？近日，郑州大学第一附属医院肝胆胰外科医学部主任郭文治、郑州大学第一附属医院肝胆胰与肝移植外科副主任医师张嘉凯和郑州大学第一附属医院肝胆胰外科与肝移植病区主治医师胡博文做客人民好医生客户端，着眼临床需求，围绕肝癌创新技术、专科发展等话题展开讨论。

“肝胆胰外科作为郑州大学第一附属医院的重点专科，正在向专业学部化、专科化发展。目前，每个病区按照专业领域划分，不同专业的医生也可以在各自专业上精耕细作，引进、消化、吸收一些新理念新技术，更好地为患者服务。”郭文治说，肝胆胰外科的专业学部化、专科化也让更多医生动态平衡临床和科研工作，真正实现了临床、科研同步发展。

“医院在实行学部制后，肝胆胰外科各病区专业组在以往‘以老带新’的基础上，进而采用统一调配人才，并依照相关专业适当调整人才的培养方式。”在新技术引进上，郭文治也分享了相关经验，“从专业技术上，肝胆胰外科致力于关注最新的临床技术，并把新技术、新设备以最快的速度引进医院，通过掌握、消化后，将新技术更好应用于临床、惠及患者。”

郭文治介绍，郑州大学第一附属医院肝胆胰外科1997年就探索移植技术，通过“内培外引”不断培养建立自己的人才队伍，并积极引入新技术用于临床。

聚焦新技术在肝癌领域的应用，张嘉凯介绍，近几年，临床上常见的“免疫治疗+靶向治疗”给了患者和临床很多惊喜，例如钇90微球治疗术等新技术，为肝癌患者治疗带来新选择。

胡博文补充说，微创性也是这种治疗术的一项优势。“面向一些肝脏原发恶性肿瘤或单发肿瘤较大不适合切除的患者，微创治疗可以更好满足治疗需求。”

在相关新技术的支撑下，如何在使用过程中保障患者安全？张嘉凯表示，考虑到每位肝癌患者病情不一，临床会优先采取Matching（匹配）治疗。Matching治疗分两步，一是通过普通造影剂计算患者需要的剂量，进行个体化剂量生产。二是看患者除肝脏外，是否还需要有其他部位的分流，如果不需要分流，那么放射性微球将绝大部分聚集到肿瘤位置进行作用。

“随着治疗手段的进步，靶向药、小分子药物、免疫治疗等新产品、新技术陆续出现，也为患者的诊疗提供了一定保障。”郭文治表示，“丰富的临床治疗手段促进了肿瘤的‘慢性化’，让患者能够从中获益，实现从延长生存到追求生存质量的转变。”