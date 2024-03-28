孩子咳嗽总不好，当心是百日咳

人民网北京3月28日电 （记者乔业琼）什么是百日咳？典型症状有哪些？在日常生活中，如何预防百日咳？近日，北京疾控微信公众号发布相关提示。

百日咳是什么？

百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病，传染性极强。在疫苗大规模应用前，百日咳是最常见的儿童疾病之一，也曾是全球婴幼儿死亡的重要原因之一。

病初很像感冒，非典型病例可能无症状、或者仅有轻微咳嗽、有点低热。临床上以阵发性、痉挛性咳嗽、鸡鸣样吸气吼声为特征。病程可长达2～3月，故名百日咳。

百日咳是怎么传染的？

人是百日咳鲍特菌的唯一宿主，百日咳患者、隐性感染者以及带菌者为本病的传染源。对婴幼儿来说，感染百日咳鲍特菌的父母或共同居住的人员，是其最主要的传染源。

百日咳潜伏期 5-21 天，一般为 7-14 天，从潜伏期开始至发病后6周均有传染性，尤以潜伏期末到出现咳嗽症状后2-3周传染性最强。

百日咳主要通过飞沫传播，如患者咳嗽、打喷嚏等将细菌播散到空气中，易感者吸入带菌的飞沫而被感染。

什么人会得百日咳？

人群对百日咳普遍易感，但婴幼儿更为敏感。由于不到免疫年龄或者免疫史不全、体弱等因素，1岁以下婴儿是百日咳发病的高风险人群，容易合并肺炎导致严重后果。

在疫苗广泛应用的国家，越来越多的百日咳病例在较大的儿童和成年人中被发现。

近年来，在欧美等发达国家出现了百日咳再现的现象，百日咳发病出现反弹。无论接种百日咳疫苗还是自然感染百日咳，均不能产生终生免疫，也就是说百日咳可以重复感染而发病。

典型的百日咳是什么症状？

临床上以阵发性、痉挛性咳嗽，阵咳终未出现鸡鸣样尾声为特征。阵发性、 痉挛性咳嗽发作时表现为频繁不间断的短咳十余声或数十声，直至气竭后深长吸气。因吸气时喉部仍呈痉挛状态，大量空气急速通过痉挛的声门，发出一种特殊高调的鸡鸣样的吸气声，接着又发生下一次的痉挛性咳嗽，如此多次，直至咳出黏稠痰液为止。

阵咳剧烈时，可出现鼻出血、咯血及眼结膜下出血，甚至发生颅内出血。轻者一日数次，重者一日数十次，以夜间为多。

当奔跑、进食、受凉、烟熏、哭吵、检查咽部等刺激，均可诱发痉挛性咳嗽发作。如无继发感染的患儿一般体温正常，没有发热。

新生儿和婴幼儿常无典型痉挛性咳嗽，表现为阵发性屏气发绀，可窒息死亡。

怎样减轻百日咳的咳嗽？

做好呼吸道隔离，保持室内空气新鲜、温度及湿度适宜，避免诱发痉挛性咳嗽的因素。

不要关门闭户。有的家长怕孩子着凉，把门户关得严严的，其实这样并不好。百日咳的孩子由于频繁剧烈的痉挛性咳嗽，易造成氧气不足，应有较多的氧气补充，在室内也尽量保持空气新鲜流通。空气干燥时，适当增加湿度，可用加湿器或用湿拖布擦地，保持室内湿度在50%左右。

不要卧床不动。有的家长以为活动会加重孩子咳嗽，这是一种误解，让孩子在空气新鲜的地方适当做些活动和游戏往往会减轻咳嗽，但要避免疲劳过度。

百日咳病期长，对孩子的身体消耗很大，所以既不可不让孩子活动，又不可放纵不管，要有足够的营养及休息，所以活动必须适度。

避免烟尘刺激，家中如有吸烟的人，在孩子病期最好不要吸烟，或到户外吸烟。此外，生炉子、炒菜时，让孩子避开油烟。

避免和其他疾病患儿接触，以免感染或引起别的并发症，因为此时抵抗力, 免疫力都比较低下。

避免过多刺激，进食、喂药等尽可能安排在同一时间，不要吃得过饱，进食后拍嗝，防止呕吐、误吸。

如何预防百日咳？

日常生活中，大家要保持良好的个人卫生习惯，勤洗手，咳嗽或者打喷嚏时遮掩口鼻，同时注意劳逸结合，合理作息，适当参加体育锻炼，增强自身抵抗力。特别是照顾婴幼儿时，成人出现咳嗽等症状，及时佩戴口罩，加强手卫生，避免传染给孩子。

接种疫苗是预防百日咳最经济、最有效的措施。比如北京市预防百日咳的疫苗为无细胞百白破疫苗（百日咳、白喉、破伤风联合疫苗）。其接种年龄为3月龄、4月龄和5月龄各接种1针，为基础免疫；1岁半再接种1针为加强免疫。

如儿童已按疫苗说明书接种含百日咳疫苗成分的其他联合疫苗，可视为完成相应剂次接种。

3月龄-5周岁未完成百白破疫苗规定剂次的儿童，需补种未完成的剂次，前3剂每剂间隔不小于28天，第4剂与第3剂间隔不小于6个月。