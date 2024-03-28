李西廷：循“新”出发 向“新”而行

今年的政府工作报告，把“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作十大任务首位。科学技术是第一生产力，发展新质生产力，就要做好科技创新这篇大文章。

近期，迈瑞医疗董事长李西廷做客人民健康“健康中国人”栏目，结合迈瑞发展实践，分享了他眼中的科技创新赋能高质量发展之路。他认为，科技创新不是“喊口号、做样子”，也不是跟在别人后面亦步亦趋，企业行稳致远的关键还是要强化创新引领，牢牢掌握核心技术，循“新”出发、向“新”而行。

“创新发展没有‘秘诀’，脚踏实地是关键”

欲致其高，必丰其基；欲茂其末，必深其根。回顾迈瑞三十余年的发展历程，从一间小办公室，到如今产品远销一百多个国家和地区，“迈瑞不断成长和突破的‘秘诀’是什么？”这是李西廷经常被问到的问题之一。

“创新发展没有所谓的‘秘诀’，只有几十年如一日脚踏实地的做研发，坚持长期主义，才换来了迈瑞今天的发展局面。”李西廷坦言，医疗器械产品因其独特的行业特征，“弯道超车”的可能性很低，“直道超车”才能赢得创新发展的主动权。只有脚踏实地做研发，把每一个产品做到极致，满足客户需求，才能够取得更长远的发展。

多年来，迈瑞医疗坚持把每年营业收入的10%左右投入研发，已建立起基于全球资源配置的研发创新平台。如今，迈瑞全球16000余名员工中，有将近5000名研发人员，占比超过四分之一。李西廷说，“迈瑞有超过40%以上的产品进入国际市场，在这个过程中我们深刻体会到掌握核心技术的重要性。必须坚持自主创新，掌握更多关键核心技术，掌握竞争和发展的主动权。同时，也要认识到解决‘卡脖子’问题，这不是一家企业的事，需要整个社会加大资源开发和投入，需要行业共同努力，与国内先进企业代表和研究机构紧密合作，共同开展技术攻坚。”

“用发展的眼光看待问题，用进取的姿态解决问题”

中央经济工作会议和今年的政府工作报告都提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，为做好今年经济工作提供了重要的认识论和科学的方法论。

“‘稳中求进、以进促稳、先立后破’三个关键词对迈瑞来说非常亲切，因为迈瑞自成立以来一贯坚持这样的发展理念。”在李西廷看来，稳是基础，进是方向和动力。“就迈瑞来说，基本上是按照自身实际能力、掌握的核心技术、人才储备、市场需求等来决定我们要做什么”。

“‘稳’并不代表固步自封，而是通过蓄势谋划的‘进’，来形成新的稳定观。企业也要用发展的眼光看待问题，用进取的姿态解决问题。”李西廷解释说，“进”需要从“稳”中出发，并不是盲目地冒进。以医疗器械行业为例，创新要从实际出发、贴近临床、从客户需求出发。在产品的设计、研发、制造上，多跟医院临床相结合。

李西廷认为，敢为人先的进取精神是迈瑞能够掌握核心技术的根本原因，也是长期稳健发展的关键。“核心竞争力的提升也体现在了业绩上，这又能为我们持续投入研发提供助力，形成正向循环”。

“强化自主创新，擦亮中国‘智造’名片”

发展新质生产力，必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强。

欲得其上，必求上上。据李西廷介绍，长期以来，国内医疗器械企业主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品，在高端医疗器械领域的国产化率较低。近年来，通过自主研发，我国医疗器械高端产品占比不断上升。迈瑞医疗推出的一系列“全球原创”的高品质创新医疗器械产品，也让世界看到了中国“智造”的创新名片。

李西廷认为，医疗器械行业是一个多学科交叉、技术密集型、高附加值的战略新兴产业，需要不断进行技术积累。医疗器械创新一方面要加大研发投入，也要坚持与临床需求相结合。李西廷举例说：“在医院的血常规检查中，传统对细胞形态的观察，大多由人工在显微镜下进行，效率和准确度都很难提升。迈瑞在临床中捕捉到这一需求后，研发出搭载AI技术的‘阅片机’，在提高识别效率的基础上，还保障了识别的准确度。”

“类似这样的产品，迈瑞一直在加大研发投入力度。我国的医疗器械行业已经进入了高质量发展的新阶段，迈瑞向全球高端市场发起冲击的同时，也会用全球的高标准来要求自己，向市场推出高质量的产品和服务。”李西廷说。