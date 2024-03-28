增进基层就医获得感——国家卫生健康委介绍优质医疗服务“下乡”举措

医疗志愿服务如何深入乡村？如何进一步增进基层群众就医获得感？国家卫生健康委27日在四川凉山彝族自治州举行新闻发布会，介绍优质医疗服务“下乡”举措。

3月27日，国家卫生健康委在四川凉山举行新闻发布会。

助力基层：医疗志愿服务深入乡村

2018年以来，国家卫生健康委组织号召先进典型开展“名医走基层 志愿服务行”。2023年2月，“中国好医生、中国好护士”志愿服务总队在凉山“三下乡”活动上成立。

国家卫生健康委宣传司副司长米锋介绍，“名医走基层 志愿服务行”开展以来，先后成立了儿童青少年预防近视和心理健康教育分队，多名“最美医生”“中国好医生”成立了以个人名字命名的小分队，带动四川、河南、新疆、宁夏、广东等地先后启动“万名医护下基层”“健康中原行”“边关万里行”“健康山海情”“健康岭南行”等志愿服务活动，还有多支分队在筹备中。

“让医疗志愿服务常下乡、常在乡、常惠乡。”米锋说，志愿服务队队员来自各个学科领域，每次活动安排一出，“最美医生”“中国好医生”们踊跃报名，不管是70多岁的老医生，还是日程满满的专家，都千方百计挤出时间，为基层群众服务。

3月27日，“名医走基层”再次来到四川凉山，群众踊跃排队等待问诊。

国家卫生健康委22场“名医走基层”活动，北京大学第一医院院长助理、肾内科主任医师周福德参加了13场。每次活动，他与当地医生深入交流，共同解决诊疗难题，还与基层医院建立紧密联系，后续为医生进修、疑难病例转诊提供绿色通道。

“在志愿服务中，通过我的专业知识和技能，为基层带去帮助，这让我更加感受到做医生的价值和意义。”周福德说。

精准对接：增进乡村群众就医获得感

大医院专家支援帮助基层医疗机构，如何找准需求、精准对接？

四川省卫生健康委主任徐斌介绍，四川以全省欠发达县、乡村振兴重点帮扶县等为重点，每年统筹选派5000余名专家人才开展对口支援和组团式帮扶，每年选派二级以上医疗机构6000余名专科医生加入家庭医生团队。

儿童心理健康是社会各界关注的问题。与城市相比，农村地区儿童心理健康有更多需要关注的方面。

上海市精神卫生中心党委书记、主任医师谢斌表示，要探索具有当地特色、容易被留守儿童和留守老人接受的心理健康科普形式与途径，同时充分利用信息化、智能化等科技手段，强化多方协同的服务网络。

如何通过帮扶为基层留下“带不走的医疗队”？谢斌表示，要完善志愿服务结对帮扶机制，瞄准基层最常见的精神心理问题，强化处理能力，并建立覆盖基层的信息化系统。

3月27日，北京大学第一医院院长助理、肾内科主任医师周福德正在对前来问诊的群众进行诊疗。

夯实基础：提升基层医疗卫生服务能力

2023年全国基层医疗卫生机构诊疗人次占比达52%，基层医疗卫生服务设施条件持续改善，基层医疗卫生服务人员的培养和培训不断强化。

河南省卫生健康委副主任周勇介绍，河南印发了乡村医疗卫生体系改革提升攻坚行动实施方案，连续两年将“提升基层医疗卫生服务能力”纳入省重点民生实事，从加强基层医疗卫生人才培训、强化村卫生室运行经费保障两个方面发力，进一步提升基层医疗卫生服务质量。

江西山区较多，省内医疗资源分布不均衡现象较明显。近年来，当地全面落实巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，积极保障边远地区基本医疗卫生服务需求。

江西省卫生健康委副主任朱烈滨介绍，下一步，将以基层卫生健康综合试验区建设为抓手，持续推进基层卫生事业发展，包括开展落实以基层为重点工作评价，发展壮大基层人才队伍，开展基层医防融合专项行动等。