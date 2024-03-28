75年持续研究揭示人脑越来越大

美国加州大学戴维斯分校科学家对一项已持续75年的研究展开分析，结果显示人脑变得越来越大：20世纪70年代出生的参与者脑容量比20世纪30年代出生的参与者大6.6%；大脑表面积几乎大15%。研究人员认为，人脑变大或使大脑储备增加，有可能降低与年龄相关痴呆症的总体风险。相关论文发表于25日出版的《美国医学会神经病学杂志》。

研究人员分析了弗雷明汉心脏研究（FHS）参与者的脑磁共振成像（MRI）数据。FHS于1948年在马萨诸塞州弗雷明汉启动，旨在分析心血管和其他疾病的模式，已持续75年。

最新研究比较了其中3226名20世纪30年代出生参与者（前者）和70年代出生参与者（后者）的MRI数据。结果发现，包括脑容量在内的一些大脑结构逐年稳步增加。例如，后者的平均脑容量为1321毫升，前者的为1234毫升，增加约6.6%。此外，后者的平均脑部表面积为2104平方厘米，前者的为2056平方厘米，几乎增加了15%。而且，白质、灰质和海马体（涉及学习和记忆的大脑区域）等脑区的大小也有所增加。

研究团队表示，大脑更大可能意味着痴呆症的发病率更低。阿尔茨海默病协会数据显示，目前约700万美国人罹患阿尔茨海默病，预计到2040年这一数字将增至1120万。尽管患病人数随美国人口老龄化而上升，但发病率正在下降。之前的一项研究发现，自20世纪70年代以来，痴呆症的发病率每十年下降20%。大脑健康状况的改善和脑容量的增加可能是原因之一。