抗体疗法让免疫系统年轻化

据《自然》网站27日发表的一项研究报道，年老小鼠的免疫系统通过一种抗体疗法回到了更年轻状态。这种方法靶向异常的衰老干细胞，能重新平衡血细胞生成，并减少年龄相关的免疫功能下降。未来将开展临床前和临床研究以确定这种方法是否适用于人类。

衰老与造血干细胞（HSC）的一种变化有关，HSC能产生各种类型的血细胞。年轻的HSC能平衡产出淋巴细胞和髓系细胞（在免疫应答中有作用的两种不同白细胞系），但髓系细胞的产生会随年龄而增加。这种改变被认为是免疫系统年龄相关变化的原因，免疫系统的年龄相关变化包括适应性免疫下降和炎症增加。

为了恢复衰老HSC群的平衡，美国斯坦福大学研究团队此次设计了一种免疫疗法来耗竭老年小鼠的髓系偏向HSC。在这类HSC中，团队发现了能被抗体靶向的细胞表面蛋白（未在产出平衡的HSC中发现）。他们证明了这种方法能耗竭衰老小鼠的髓系偏向HSC，让免疫系统恢复年轻特征，如更多的常见淋巴细胞祖细胞和其他免疫细胞，同时使免疫功能下降的年龄相关标志物减少，如炎症。经处理的小鼠能对病毒感染产生更好的免疫应答。

在同时发表的新闻与观点文章中，美国加州大学圣迭戈分校两名科学家提醒道，增加年老小鼠的淋巴生成可能会提高肿瘤生长（如白血病）的风险，而后者已被证明会受到淋巴生成减少的抑制。“然而，淋巴性白血病的负担加重，或被抗感染能力增强和其他癌症风险降低抵消，这些都可以通过加强免疫监察而实现”。

【总编辑圈点】

在过去几个世纪里，我们对世界的认识在不断扩大，但我们的免疫系统也越来越受到陌生细菌和病毒的挑战。在老年人中，新输入的病原体有可能以惊人的速度迅速占据上风——因为免疫系统老化的人更难抵抗新病毒，对疫苗接种的反应也弱。现在，在小鼠身上进行的这项研究提供了惊人的证据，表明未来有一天人们可以通过一次性治疗来“重振”老年人的免疫系统。这是一个真正的范式转变——科学家和临床医生将以新的方式，去思考免疫系统和衰老。