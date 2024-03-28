家电换新：“换”出更高品质生活

从可清洗空气的空调到可全天候监测气味的冰箱，从具备实时通话翻译功能的智能手机到可根据日升日落自动调节亮度的电视机，从展示前沿新科技到赋能艺术家居体验——中国的家电与消费电子行业带着越来越多的创新科技成果步入市场，极大激活了消费者想去体验和感受更加智能、健康、便捷生活的愿望。

日前，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）提出，“开展家电产品以旧换新”“到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%”。当前，全国家电以旧换新活动开展情况如何？释放家电市场消费潜力还存在哪些困难和障碍？记者进行了调研采访。

激活存量：“换”来家电市场新机遇

3月19日下午，北京市朝阳区某家电商城里，市民张先生正在选购空调。“原来房间里的空调用了十几年了，不仅制冷效果不好，还费电，正好赶上最近门店有活动，打算趁早换台新的节能空调。”

“这款带新风功能的空调原价3600元，以旧换新补贴减300元，旧机回收和工厂打折能优惠200元，再给您叠加一个商场的优惠券，差不多2600元就能拿下。”门店店员向张先生介绍着一款当季主推新品。据店员说，近期家电以旧换新新机补贴可达10%，最终价格比平时要便宜很多。

《方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动。

数据显示，2023年，我国冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超30亿台。中国家用电器研究院应用技术研究所副所长、电器循环与绿色发展中心主任田晖表示，我国家电行业已经从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。因此，激活庞大存量市场将带来更多的商业空间和发展机遇，推动从“无”到“有”的消费需求向从“有”到“优”的全面升级释放。

根据中国家用电器协会相关标准，家用洗衣机、吸油烟机的安全使用年限一般为8年，家用电冰箱、房间空调器安全使用年限为10年，而我国相当部分家庭正在使用的家电产品购置于2009年以旧换新政策实施时期，目前正接近或达到更新换代的节点。“从供给端看，新消费场景和市场需求刺激家电行业实现产业转型和产品变革，智能化、数字化产品能为消费者带来更加便捷、智能的生活体验。当前这一批次家电的更新换代将充分释放家电市场消费潜力，同时满足消费者的美好生活向往。”中国社科院工业经济研究所助理研究员秦宇说。

中国家用电器服务维修协会专家表示，当前我国已经进入第五轮大型设备更新阶段，新一轮的以旧换新战略既是拉动投资和消费的现实需要，更是推动家电产业高质量发展的重要举措，将有效推进家电制造全行业大幅度迈向新台阶。

商务部数据显示，2023年最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。当前消费对经济发展的支撑作用不断增强，而新一轮覆盖范围更广、力度更大的以旧换新政策释放出积极的市场信号，有利于增强消费者福祉、培育壮大新型消费，同时加速淘汰落后产能，推动经济社会绿色化低碳化转型。

创新引领：“换”得消费增长新动能

“之前买的洗衣机只有洗涤和甩干功能，能耗还高。以旧换新之后的洗衣机新增了羊毛洗、空气洗、烘干等功能，还符合国家一级能耗的标准。”福州市民陈先生对记者说，不仅是洗衣机，近两年他家中的冰箱、打印机等大小家电都进行了更新换代。相比于旧家电，新家电更智能、功能更丰富、能耗更低，“生活品质提高了，幸福感满满的”。

家电行业是中国制造业的优秀代表，是中国最先发展起来、最具国际竞争力的行业之一。和陈先生一样，许多消费者的家用电器经历了多次的“以旧换新”，其背后是中国家电业始终在技术创新的道路上深耕不辍，持续为提升产业竞争力“添砖加瓦”。

“自20世纪80年代家电产品进入中国市场以来，我国家电产品经历了持续的技术更新迭代，从‘跟跑’‘并跑’到如今部分产品在国际市场上‘领跑’，新一代家电产品在性能、安全性以及环保标准等方面都有了质的飞跃和提高。消费者以旧换新，看重的是日新月异的科技，换的是更高品质的生活。”田晖说。据了解，在电冰箱、洗衣机、家用空调器等传统品类，家用扫地机器人等新兴品类，中国家电已经进入在科技创新上“领跑”和“并跑”的阶段。

日前举行的2024年中国家电及消费电子博览会上，众多家电携新科技亮相，各种新应用令人叹为观止：海尔智家大脑首创家庭垂域模型、海信可卷曲激光电视、创维壁纸电视、万和智慧浴室、惠而浦嵌入式厨电、华为全场景智慧生活解决方案……家电智能化、数字化潮流奔涌，展示着新时代智慧生活的美好图景。“家电及消费电子产业长期跟踪5G、人工智能等前沿技术的发展趋势，并借助这些前沿技术完成产品落地，更好地服务于消费者。”中国家用电器协会副理事长徐东生表示。

中国轻工业联合会会长张崇和提出，家电行业要加强技术创新，加大研发投入，创新产品设计，大力降低产品对资源和环境的消耗。要加强绿色产品供给，将减量化、可回收和可再生利用作为产品的重要指标，全面提升家电产品全生命周期资源利用率。

乘着科技与创新的翅膀，全国各地家电以旧换新活动正如火如荼地展开。

3月22日，中国家用电器服务维修协会主办的2024年度京津冀首场家电焕新潮活动在河北石家庄启动。参会企业纷纷推出以旧换新促消费活动，为超期服役、功能退化的家电提供更新迭代的契机。日前开幕的“2024浦东家电生活节”开展了形式多样的绿色智能家电促消费活动，为即将开始的新一轮绿色智能家电消费补贴预热。某知名电商平台推出家电以旧换新补贴活动，提供最高30%直降补贴。数据显示，活动期间平台家电一站式以旧换新订单量环比增长96%。

以旧换新政策的推出，更为家电厂商带来了新的市场机遇。“为满足消费者对智能和环保家电的需求，我们企业加大了对相关产品的技术研发和改造升级步伐。预计以旧换新政策将给我们带来超过30%的收入增幅。”某家电厂商告诉记者，该企业正在对生产线进行更新，使产品材质更环保更健康。

“从2009年国家以旧换新政策，到2015年工信部等四部门的生产者责任延伸试点，再到2021年发改委等三部门的家电生产者回收目标责任行动，家电行业的绿色转型和可持续发展已取得显著进展。为激发生产者设计生产更易于回收利用的产品，促进消费和扩大内需，应加快明确并实施新一轮的财政激励政策。”田晖还建议，应拓宽以旧换新的家电品类，纳入更多家庭日常使用的电器，如厨房小家电和智能家居设备，进一步契合消费者对家电多样化更新的需求，实现环保与经济效益的双赢。

提升标准：“换”出物流体系新发展

在山东的一家家电再循环互联工厂的车间里，一台500L容量的大冰箱被缓缓推到上料口，经过预拆解、冷媒回收、自动打孔沥油、多重破碎、三级分选……一台废旧的冰箱迎来“新生”，变成了一堆堆拆解金属、再生塑料、循环部件，以全新的形态重新进入产业链。

换下来的家电旧物何处去，关乎以旧换新政策的实施效果。《方案》提出，加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，支持耐用消费品生产、销售企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作，上门回收废旧消费品。到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%。

据相关行业协会统计，2023年，我国废旧家电回收总量达450万吨，含有金、银、铜、锡等大量贵金属和塑料等。目前，我国废旧家电通过正规渠道回收，实现环保拆解和再回收的比例仅占20%左右，亟待健全废旧家电家具等再生资源回收体系，提升规范化回收水平，提高资源循环利用效率。

以旧换新政策的实施无疑将进一步完善废家电的回收处理体系。“为了有效激励消费者参与以旧换新活动，提供高效、便捷的旧家电回收渠道至关重要。”秦宇表示，这包括建立易于访问的回收网点、提供免费上门回收服务、简化回收流程等，打通消费者以旧换新的“最后一公里”。

家电以旧换新重在建立一个高效顺畅的循环体系，推动大规模回收循环利用，完善废旧产品设备回收网络。今年1月，商务部等9部门联合印发《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》，明确提出健全废旧家电家具回收体系，畅通再生资源循环利用，积极引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

据苏宁易购物流总部相关负责人介绍，他们正在开发部署回收溯源信息系统，与现有用户服务平台、废弃电器电子产品处理信息等平台对接，以确保回收到拆解的所有环节均可查询，未来将有计划地开放接口与政府及行业共享。

与以往相比，此轮大规模消费品以旧换新有一个重要特点，就是坚持标准引领。专家建议，家电行业要对标国际先进水平，结合产业发展实际，加快制定修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准。统筹考虑企业承受能力和消费者接受程度，有序推动标准落地实施。

“相较于市场的快速发展，我国家电行业的相关标准建立和实施较为滞后，像家电回收和可二次利用程度分级等方面目前都未形成全国性的统一标准。”秦宇说。

中国家用电器服务维修协会相关负责人表示，面对以旧换新政策推进中的实际问题，今年协会已开始制定《超期服役家电产品维修管理规范》《家电以旧换新服务管理规范》，畅通家电回收渠道，促进家电回收体系健康有序发展。此外，中国家电协会还将围绕家电双碳标准、智能家居标准、新兴产品标准、品质标准等进行重点修订。

（本报记者 温源 本报通讯员 范子溪 张熙）