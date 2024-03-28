3月27日，在国家卫健委“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”主题系列发布会上，该委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，“创造性落实以基层为重点的工作方针，引导优质医疗资源下沉基层”是2024年卫生健康工作的一项重点内容。

米锋表示，当日在四川省凉山彝族自治州西昌市举办的全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨“名医走基层 志愿服务行”活动，就是把“中国好医生、中国好护士”月度人物志愿服务总队送到基层，通过专家义诊、医学咨询、健康科普，深入医疗机构进行带教查房、业务讲座，把健康服务送到百姓身边。

典型要宣传好

更要发挥好作用

近年来，国家卫健委高度重视先进典型选树宣传工作，目前推出了上千位“中国好医生、中国好护士”，以及各地的卫生健康先进典型。

“典型要宣传好，更要发挥好作用。”米锋指出，2018年以来，国家卫健委组织先进典型开展“名医走基层 志愿服务行”活动。据介绍，该活动开展以来，成立了儿童青少年预防近视和心理健康教育分队。同时，四川、河南、新疆、宁夏、广东等地先后启动“万名医护走基层”“健康中原行·大医献爱心”“边关万里行”“健康山海情”“健康岭南行”等志愿服务活动。目前，还有多支分队正在筹备中。

国家卫健委组织的22场“名医走基层 志愿服务行”活动中，北京大学第一医院肾脏内科副主任、主任医师周福德参加了13场。在他看来，随着国家对基层医疗投入的不断增加，医院信息化建设、医疗设备投入等有了明显改善，这有助于基层医生提高诊疗水平。“在义诊中，通过自己的专业知识和技能，为更多病人送去希望和帮助，更能从中感受到做医生的价值和意义。”

针对群众需求

有效调配专家资源

“名医走基层 志愿服务行”活动是优质医疗资源下沉基层的一种典型方式。如何通过志愿服务提升当地民众的健康素养？米锋指出，要针对各地群众需求和地方疾病谱特点，有效调配专家资源，促进义诊学科分布更广、针对性更强。

“每次活动之后，专家都会跟当地医务工作者建立工作联系。比如专家在进村入户的时候，都会请签约村医一同前往，详细了解患者情况，让村医能够掌握更好的诊疗思路。”米锋介绍，现场义诊还会采取“1+1”模式，每位专家都会安排一位当地医生配合。

据介绍，“万名医护走基层”已成为四川推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，助力乡村振兴发展的活动。四川省卫健委主任徐斌介绍，四川组建了“省总队、市（州）支队、志愿服务团队、志愿服务小分队”四级队伍。一年来，四川全省志愿服务活动场次近万场，直接惠及群众近200万人。

早在2014年，河南就启动了“健康中原行·大医献爱心”志愿服务专项行动，并于2021年升级为乡村振兴志愿服务专项行动。河南省卫健委副主任周勇表示，近年来，河南各级医务人员探索出了“省级带动、市县联动、大医引领、系统跟进”的经验。近5年来，全省开展健康巡讲10.4万场，培训乡村医生、基层干部274.5万人次，义诊群众1145万人次。

如何通过帮扶为基层留下“带不走的医疗队”？上海市精神卫生中心党委书记谢斌建议，完善志愿服务结对帮扶机制，建立双向交流机制，变“输血”为“造血”。同时，精准帮扶，定期指派相应专业志愿者到各对接服务点指导工作。此外，还要建立覆盖基层的信息化系统，持续推动专科机构与基层医疗机构之间的资源共享。

探索针对性措施

各地别有特色

基层医疗情况各有不同，各地探索针对性措施以保障基层百姓医疗服务需求，形成了许多地方特色。

四川是人口大省，徐斌表示，基于经济、人口、地理、疾病谱等实际特点，四川已连续7年将乡村医疗卫生服务工作纳入对地方政府绩效目标考核；2023年年底四川建成二级综合医院标准的县域医疗卫生次中心302个，乡村医生执业（助理）医师占比提高到30%；四川90家县医院纳入国家“千县工程”，县域内就诊率达95.78%。

同样作为人口大省，周勇表示，河南连续两年将“提升基层医疗卫生服务能力”纳入全省重点民生实事，从加强基层医疗卫生人才培训、强化村卫生室运行经费保障两个方面发力，通过线上线下双途径培训17万余名基层卫生人员；组织了16.37万人参加年度能力考试；为全省5.88万个村卫生室拨付基本运行经费2.67亿元，实现了行政村卫生室基本运行经费全覆盖。

江西是革命老区，省内山区较多，医疗资源分布不均衡现象较明显，基层医疗卫生服务能力偏弱。对此，江西省卫健委副主任朱烈滨介绍，江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统已经正式上线，该系统由省里安排专项资金，联通乡镇卫生院、社区卫生服务中心1737家、村卫生室18112所，覆盖乡村、联通省市县乡村五级医疗机构。其中人工智能辅助诊疗模块，能识别1100多种病例，为基层医务人员提供智能问诊、治疗方案、病历书写、合理用药等诊疗服务。