第八届中国麻醉周在京启动

麻醉学是医学领域中不可或缺的组成部分，在拯救生命、保障手术安全方面发挥着重要作用。3月25日，由人民健康主办的“生命至重，大医精诚——深究病因讲麻醉，诚心实意帮患者”交流座谈会在北京举行，旨在提高麻醉学社会认知度，推动广大麻醉医师交流互促，强化麻醉医师临床专业诊疗水平。第八届中国麻醉周于活动同期启动。

第八届中国麻醉周在活动上启动

“加强和完善麻醉医疗服务，是建设健康中国和发展卫生事业的重要内容。强化麻醉专科建设能力，是保障医疗质量安全、提升人民群众就医获得感的一项重要抓手。”国家卫生健康委医政司副司长李大川说，为更好适应人民群众不断增长的医疗卫生服务需求，政策层面近年来在加强麻醉医师培养、拓展麻醉服务领域、保障麻醉医疗服务质量和安全等方面作出了部署和安排，“同时，在各路行业力量的助力下，我国麻醉学科发展取得进步，麻醉医师队伍建设持续壮大，麻醉科普宣传得到科学引导。”他期待麻醉学科和麻醉医师继续以人民群众的健康需求为导向，加强服务体系建设，提高诊疗水平和质量，让麻醉医疗服务再上新阶。

在中华医学会麻醉学分会主任委员俞卫锋眼中，确保患者的安全与舒适是开展麻醉临床服务的核心宗旨。“这不仅要求麻醉医师将患者的实际获益置于治疗决策的中心地位，通过对患者进行全面评估而制定个性化麻醉治疗方案，还不断鞭策麻醉医师持续加强钻研麻醉学新进展，提升技术水平，进而为患者带来更好的就医体验。”他还建议社会公众要增强对麻醉的认知度，提高对麻醉医疗服务的信任值，“可借助媒体、社交平台、公共宣传活动等途径，向公众普及麻醉知识，突出麻醉医生的专业能力，让民众了解麻醉医生的专业性和责任感，营造尊重、理解、和谐的就医氛围。”

“麻醉医生作为医疗团队中的中流砥柱，肩负着保障患者安全的重要使命，因此要具备作为重症抢救先锋和主力的能力和水平。”中国医师协会麻醉学医师分会会长缪长虹建议，麻醉医师要在不断学习中提升麻醉技术能力，为患者提供更为人性化的诊疗服务。他认为，应借助麻醉周这类医学科普宣教活动，增进民众对麻醉医师的理解，“我们要用科学的知识来宣传麻醉，通过多元化的科普方式讲好麻醉故事，让广大民众了解麻醉学科。”他呼吁更多的医学力量加入到麻醉学队伍中，促进麻醉学科发展、助力健康中国建设。

中国工程院院士巴德年围绕医学教育与麻醉学科使命为此次麻醉周启动仪式作了主旨报告。他提出，医学教育与教育强国和健康中国战略密切相关，医学院校应通过医学教育着力提升人才质量，扮演好解决人民健康问题、提高国家医学水平的“牵引车”和“助推器”角色。他认为，麻醉学科和麻醉医师是医院的重要学科和宝贵资源，“麻醉学科在急症、重症、罕见病、群发爆发性疾病等场景中发挥不可或缺的作用，极具发展潜力。”巴德年建议，让麻醉学领域成为开展新技术、新疗法、新药物的创新实践基地，加速医学科技成果转化成现实医学生产力，促进卫生健康事业发展。

与会嘉宾合影

活动上，与会专家围绕麻醉与围术期医学发展、舒适化医疗创新发展等话题进行探讨。专家们建议，要通过促进麻醉与围术期医学、舒适化诊疗创新发展，持续推进基层医师队伍建设，加大麻醉学科的宣传普及，多层面协同提升麻醉专科能力。