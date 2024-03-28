让运动康复惠及更多人（体坛观澜）

打球、跑步、滑雪、冲浪……近年来，参加体育运动成为越来越多人的生活方式，人们在运动中感受快乐、增强体质。随着全民健身和健康中国战略深入推进，大众对健身的需求越来越多，期待越来越高，从专业运动员到体育爱好者，越来越多的人开始注重运动康复。

运动康复，既包含运动损伤修复、运动体能保障等，也包括通过运动锻炼的方式来改善身体机能、缓解疼痛症状，帮助人们科学健身，提升健康水平和生活质量。走进江苏省体育科学研究所，诸多运动康复方面的新技术、新应用引人关注。例如，电子脉冲片通过发出电信号，刺激肌肉神经，缓解疼痛；等速肌力测试仪能精准捕捉使用者的关节、肌肉信息，进行受力分析，使康复进度量化可控。

运动康复理念逐渐深入人心，折射出体育产业的深入发展。一方面，运动健身、健康康复等机构近年来迅速增多，多地开办体育健康或运动康复医院。另一方面，随着人们生活水平不断提升，“花钱做康复”成为不少人的消费选择，人们对运动装备、运动康复等配套服务产业越发重视。总的来看，体育产业在提升国民体育参与意识、推动健康关口前移等方面作用明显。

让运动康复惠及更多人，要着力提升产业的发展质量，建立严格的行业规范。运动康复产业涉及医学、运动学等领域，对从业人员的资质要求较高。人才短缺、良莠不齐是当前限制该领域高质量发展的瓶颈，需进一步完善人才培养体系、加强从业人员职业认定、建立针对不同人群的运动处方库。

近年来，《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《“健康中国2030”规划纲要》等文件提出，推动体卫融合，建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式。随着运动康复产业不断发展，运动促进健康新模式将有力推进全民健身和全民健康深度融合。

《 人民日报 》（ 2024年03月28日 15 版）