多措并举，补齐养老行业人才短板（国际视点）

随着全球人口老龄化加速，老年人护理人才短缺成为多国面临的共同问题。为解决这一问题，德国、新加坡、哥斯达黎加等国通过出台相关法案、加大政府支持、加强人才培养等，努力提升老年人护理行业吸引力，鼓励更多年轻人加入该行业，促进行业可持续发展。

德国——

改革护理人员培养模式

世界银行统计数据显示，截至2022年，德国65岁及以上老年人口占总人口比重约22%。另据德国联邦统计局的数据，预计到2035年，德国退休年龄人口（67岁及以上）数量将增加400万，达到2000万左右。随着老龄人口快速增长，老年人护理人员缺口不断扩大。德国联邦统计局预计，德国目前有500万老年人需要护理，到2040年将达到700万，需要增加19万名全职护理人员才能满足相关需求。

为解决护理人才短缺问题、促进护理教育现代化，德国2017年通过了“护理专业改革法案”。过去，护理人员培养分为三个方向，即全科护士、儿科护士以及老年病科护士。该法案通过后，从2020年1月起，专业护理培训项目的学生在入学阶段不再细分方向。在三年的全日制学习阶段，前两年是综合培训，学生将接受跨学科培训；第三年学生可以选择老年人护理培训或儿科护士培训并获得相应证书。

新护理法还规定，学生参加护理培训不但不需缴纳学费，还可获得适当的培训报酬。除专业护理培训项目外，一些大学还开设了初级资格护理培训项目。毕业考试合格者将获得“护理士”“老年护理士”“儿童健康护理士”职业资格证书，这一职称被欧盟国家认可。

德国还积极吸引包括老年人护理人员在内的技术移民，以满足国内相关人才需求。据统计，有30万至60万来自中东欧国家的护理人员在德国的老年人家庭提供护理服务。2023年11月起，随着新版《技术移民法案》逐步生效，德国将向符合条件的移民发放为期一年的工作签证。

德国政府同时面向大众宣传护理行业的重要性。2022年，联邦家庭、老年人、妇女和青年事务部推出“护理可以做些什么”主题活动，该活动将一直持续至2025年。在活动主题网站上，对护理行业有兴趣的人可获取培训信息及职业指导等。

德国联邦卫生部长劳特巴赫表示，新护理法的实施以及新版《技术移民法案》的生效，将逐步缓解德国老年人护理人员的短缺现状，为这一行业注入更多新鲜血液。政府也将在该行业积极引入数字化，并尝试建立数字护理中心等。

新加坡——

拓宽护理人员发展途径

新加坡政府公布的数据显示，目前新加坡每5个人中就有一人年满65岁，到2030年这一比例将达到1/4。新加坡卫生部长王乙康表示，目前新加坡护理人员数量是5.8万人，预计到2030年需增加到8.2万人才能满足社会需求。

近年来，新加坡探索扩大护理专业招生规模，扩充老年人护理人员储备库。以新加坡国立大学为例，学校针对护理专业采取宽口径招生策略，不仅录取高中毕业生，还向理工学院的专科毕业生敞开大门，其中部分课程的学分可以直接转换累积。该校还与卫生部门合作，招收非护理专业背景的学生以及有丰富工作经验的护理从业人员。这种开放、灵活的招生与培养制度为有志于从事护理行业的不同群体提供了更多入学机会和学习选择，拓宽了护理专业生源。

新加坡采取多项措施提升老年人护理人员教育层次，以提供更加科学有效的护理服务。比如，新加坡国立大学与几所理工学院及养老行业伙伴合作，共同推出“文凭—学位”护理课程，为那些具有丰富工作经验和专业文凭的护理人员提供综合发展途径，助力其提升学历水平。

新加坡政府还加大资金支持，以留住高层次老年人护理人员。近日，新加坡卫生部宣布，将根据工作时长，为符合条件的老年人护理从业者颁发奖金，他们每三年可领取1.5万新加坡元（1新加坡元约合5.36元人民币）的挽留金，最高可获得10万新加坡元。

经过一系列努力，新加坡老年人护理人员队伍不断扩大。王乙康表示，养老护理专业对年轻学生的吸引力不断增强。10年前，工艺教育学院、理工学院和大学每年共录取约1500名护理系学生。如今，这一数字攀升至2100人，并预计将进一步增至2300人。目前，约有4％的学生在毕业后选择加入护理行业。

哥斯达黎加——

发布国家战略培养人才

哥斯达黎加卫生部不久前宣布调整“国家健康老龄化战略”。调整后的这一战略，除满足老年人医疗服务和长期护理需求外，还要确保为老年人提供以人为本的综合护理，并培养更多行业人才。哥斯达黎加第二副总统兼卫生部长玛丽·穆尼韦·安赫穆列尔表示，这一战略有助于在国家层面明确应对老龄化模式，调动全社会力量参与其中。

据哥斯达黎加卫生部的数据，哥斯达黎加人口老龄化正在加速，到2050年该国老年人护理人才的需求量将是现在的4倍。此外，哥斯达黎加作为旅游胜地，养老产业发达，每年有不少其他国家退休人士来此度假或养老，进一步加大了该国对老年人护理人才的需求。为此，该国多所大学推出计划，加大老年人护理专业人才培养力度。

今年年初，哥斯达黎加大学推出老年人护理等课程，供在校生报名选修，旨在提高学生对老年人护理行业的认知和了解，吸引行业人才。哥斯达黎加国立远程大学将“老年人护理和援助培训”列入日常教学体系，提供针对老年人的全面护理培训。该校负责公共关系的官员哈维尔·乌雷纳·皮卡多说，这一计划是加强哥斯达黎加老年人护理人才培养的关键且创新一步，将为相关领域人才培养提供重要参考。

为提高专业人才层次，哥斯达黎加多所高校设置了老年人护理硕士学位。高校与医院及养老机构保持密切合作，学生修完相关课程后，可获得实习和直接就业机会。

哥斯达黎加人类发展和社会包容部前部长胡安·路易斯·贝穆德斯表示，除传统养老机构外，该国还将努力在家庭和社区开展养老服务，并创造就业机会。世界卫生组织驻哥斯达黎加代表阿方索·特诺里奥称，哥斯达黎加将养老问题作为国家优先事项，是该地区推动解决相关问题的典范。

《 人民日报 》（ 2024年03月28日 17 版）