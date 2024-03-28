守护乡村幼苗健康成长（暖闻热评）

【关键词】儿童主任

【事件】入户采集信息、分析家庭情况、申请救助补贴、长期跟踪回访、组织亲子活动……这是云南德宏傣族景颇族自治州一名儿童主任的工作日常。2010年，民政部、联合国儿童基金会等联合启动“中国儿童福利示范项目”，首批儿童主任模式试点由此开展。目前，我国已有66.7万名儿童主任，基本实现了村（社区）全覆盖。

【点评】

儿童主任是儿童关爱保护服务的关键一环。作为家庭、学校之外离孩子最近的人，儿童主任披朝霞、顶繁星，怀揣着对孩子们的赤诚之爱，守护了一名又一名儿童茁壮成长。

关爱留守儿童和困境儿童，是儿童关爱保护服务的重要内容，体现人文关怀的温度，是一项良心工程、社会工程。早先，不少地方建立了“留守儿童之家”，在社区组织“代理家长”“爱心爸妈”等帮扶活动，广泛开展志愿服务。但这种工作方式存在人员不固定、职责不明确的问题。2019年印发的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，要求村（居）民委员会普遍设立儿童主任，并明确了儿童主任的具体工作职责。从线上课程到线下培训，从开展分级考试到健全日常管理，儿童主任队伍更加专业化，工作也更加规范化。可以说，儿童主任成了留守儿童和困境儿童的“大家长”，是村巷里认真细致的“育苗人”。

留守儿童和困境儿童不是一个模糊群体，而是无数鲜活的个体。他们中，有的亟待物资救助，有的呼唤心理疏导；有安全教育的需要，也有权益维护的诉求。进一步提升儿童关爱服务精准化水平，是推动儿童事业高质量发展的应有之义。在德宏州瑞丽市俄罗村，儿童主任每月组织一次“大手牵小手”等亲子活动。很多家长平常没有太多机会向孩子表达感情，十分珍惜和孩子互动的机会。这些活动不仅能给孩子们带来快乐，也有助于改善亲子关系、补齐缺位亲情。未来，应当从各年龄段儿童身心发展特点出发，既给予物质上的帮助，也赋予精神上的慰藉，点点滴滴、时时处处体现关爱，用心用情为孩子们留下幸福的童年记忆。

守护儿童健康成长，是家长的分内之事，是儿童主任的应尽之责，更需要社会各界共同参与。在北京冬奥会开闭幕式上，马兰花儿童声合唱团的孩子们将天籁童声从大山深处带到世界舞台。他们的成长离不开邓小岚女士10多年的付出，离不开特岗教师、扶贫干部、志愿者的支持。这启示我们，每个人都是孩子成长的“环境”。推动形成了解儿童、尊重儿童、关心儿童、服务儿童的良好氛围，让社会各界的呵护化作阳光雨露，一棵棵幼苗就能得到滋养，更好茁壮成长。

习近平总书记强调，“各级党委和政府、社会各方面要切实做好与儿童事业发展有关的各项工作”“让所有孩子都能感受到党和政府的温暖，都能有一个幸福美好的童年”。绵绵用力、久久为功，以更大力度、更实举措呵护少年儿童的健康成长，定能让孩子们的权益更有保障、生活更为幸福。

《 人民日报 》（ 2024年03月28日 05 版）