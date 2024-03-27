国家卫健委：促进义诊学科分布更广、针对性更强

人民网北京3月27日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，志愿服务很重要的就是要贴近群众需求，针对各地群众需求和地方疾病谱特点，有效调配专家资源，促进义诊学科分布更广、针对性更强。

米锋说，志愿服务队队员来自各个学科领域，每次活动安排一出，"最美医生""中国好医生"们踊跃报名，主动调配门诊时间，千方百计地挤出时间，不辞辛苦，志愿为基层群众服务。

“志愿服务队通过走进学校、走进社区，开展面对面的健康讲座和咨询解惑，向群众讲授健康知识，介绍获取健康知识的途径，这些年还相继开展了面向儿童青少年的预防近视、心理健康、预防意外伤害等健康教育工作。”米锋说。

“在进村入户的时候，请签约村医一同前往，专家手把手教，不仅能更加详细地了解患者情况，也能让村医掌握更好的诊疗思路和用药方案。”米锋表示，志愿服务队走进当地的主要医疗机构开展带教查房，病例讨论，能够帮助解决多发病、疑难病的诊疗问题，很多队员也与当地医护人员建立了长期帮扶关系，进一步畅通转诊渠道，持续帮助提高诊疗水平。