江西开展健康中国省域样板区建设

人民网北京3月27日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

江西省卫生健康委副主任朱烈滨表示，近年来，江西全面落实巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，积极保障边远地区基本医疗卫生服务需求，不断提升基层群众健康素养。主要做了四个方面的工作：

一是落实基本医疗有保障。优化基层医疗机构设置，重点推进产权公有村卫生室标准化建设，实现应建尽建。采取巡诊、派驻等方式，实现乡村医疗卫生机构和人员"空白点"动态清零。监测脱贫人口患大病、重病情况，及时提供救治、康复和家庭医生签约等服务。

二是提升乡村健康服务供给。实施乡村医疗服务能力提升三年行动计划，建成县域医疗服务次中心30家、基层特色科室300个。乡镇卫生员等基层医疗机构达到基本标准以上1362家，占比80.31%。

三是兜住健康乡村建设网底。落实村医多渠道补偿机制，去年下达村医岗位补助及养老生活补贴8835万元。实施大学生村医专项计划，一方面通过面试将符合条件的40名已招录大学生村医纳入专项编制保障，另一方面面向2023届相关医学专业高校毕业生发布263个招聘岗位需求，并对录用人员落实编制保障。

四是提升农村居民健康素养。大力实施"15+3"健康江西行动，开展健康中国省域样板区建设。深入推进爱国卫生运动，全面推进城乡环境卫生综合整治，推广无害化卫生厕所，改善乡村健康环境。全省共建设健康县区41个、健康社区919个、健康村镇1577个，全省居民健康素养水平有较大幅度提升。