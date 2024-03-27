四川：全省11万余人成立家庭医师团队近3万余个

人民网北京3月27日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

就精准对接老百姓健康服务需求方面，四川省卫生健康委主任徐斌介绍了近年来当地主抓的三件事：

一是注重防与治的结合，以全省欠发达县、乡村振兴重点帮扶县，还有一些脱贫的县为重点，每年统筹选派5000余名专家人才开展对口支援和组团式帮扶，每年选派二级以上医疗机构6000余名专科医生加入家庭医生团队，组织全科医生、乡村医生、临床医生，全省11万余人成立家庭医师团队近3万余个。临床医师、健康医师等四师协同，对辖区居民实施红黄绿“三色”管理，为群众提供多样化健康服务。

二是注重优质便捷，在持续优化408家互联网医院服务的基础上，省上建成了互联网总医院，累计提供网络咨询752.8万人次，网络复诊578万人次，开具电子处方658.34万单。年底前，将全面建成省市县三级互联网总院和分院，实现互联网医院线上线下数据共享和业务无缝衔接，形成跨机构、跨区域互联互通格局。

三是注重“降本减负”。规范互认检验报告单模板、互认标识和质控标准，省内检验检查结果互认医疗机构达到1191家，2023年互认785.59万例次，同比增长16.86%，为患者节约费用6.3亿元。