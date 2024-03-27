国家卫健委：让医疗志愿服务常下乡、常在乡、常惠乡

人民网北京3月27日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，近年来国家卫生健康委高度重视先进典型的宣传工作，"时代楷模""最美医生"层出不穷，已经有上千位"中国好医生、中国好护士"以及各地的卫生健康先进典型，组成了卫生健康行业的群英谱。

“典型要选树好、宣传好，更好发挥作用。”米锋表示，2018年以来，国家卫生健康委组织号召先进典型开展"名医走基层 志愿服务行"活动。去年2月，在凉山"三下乡"活动上成立了"中国好医生、中国好护士"志愿服务总队，总队设在国家卫生健康委宣传司，队员为卫生健康先进典型代表。

“成立这个总队，就是为了更好地推动‘名医走基层 志愿服务行’这一品牌活动制度化、常态化，加强对地方和专业领域的指导联动，形成品牌矩阵，让医疗志愿服务能够常下乡、常在乡、常惠乡。”米锋说。

米锋表示，"名医走基层 志愿服务行"开展以来，先后成立了儿童青少年预防近视的小分队，心理健康教育的小分队，有多名"最美医生"以及"中国好医生"，成立了以自己名字命名的小分队。带动四川、河南、新疆、宁夏、广东等先后启动"万名医护下基层""健康中原行""边关万里行""健康山海情""健康岭南行"等志愿活动品牌，现在各省还有多支分队正在筹备中，今年将在全国重点推出这项工作。

以外，天津开展"好医生走基层送健康志愿服务队"、河北有"重走白求恩路"、山东有"健康科普专家走基层"、湖北有"健康科普达人基层行"等品牌活动，都结合当地实际，为群众送去健康知识和健康服务，带动基层医疗卫生服务水平不断提高。