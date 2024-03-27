国家卫生健康委：我国基层医疗卫生服务能力得到整体提高

人民网北京3月27日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近年来，国家卫生健康委不断推进优质医疗资源下沉，改善基层医疗卫生服务设施条件，强化基层医疗卫生服务人员的培养和培训。我国基层医疗卫生服务能力得到整体提高，人民群众在基层就医的获得感和感受度不断提升，在2023年全国基层医疗服务机构诊疗人次占比达到52%。

米锋表示，2024年卫生健康工作的一项重点内容是创造性落实以基层为重点的工作方针，引导优质医疗资源下沉基层。国家卫生健康委将以人员下沉为核心，全面推开紧密型医共体建设，加强县乡村医疗服务协同联动，积极落实好推动城市医疗资源下沉的政策措施，分层有序做好县级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室的支援工作，多措并举，激发上级医疗机构下沉优质资源的积极性，更好服务百姓健康。

米锋还表示，近年来，国家卫生健康委高度重视先进典型的宣传工作，“时代楷模”“最美医生”层出不穷，已经有上千位“中国好医生、中国好护士”以及各地的卫生健康先进典型组成了卫生健康行业的群英谱。

米锋指出，2018年以来，国家卫生健康委组织号召先进典型开展“名医走基层 志愿服务行”的活动。在2023年2月，国家卫生健康委在凉山“三下乡”活动上成立了“中国好医生、中国好护士”志愿服务总队，总队设在国家卫生健康委宣传司，队员为卫生健康先进典型代表。成立总队是为了更好地推动“名医走基层 志愿服务行”这一品牌活动制度化、常态化，加强对地方和专业领域的指导联动，形成品牌矩阵，也让医疗志愿服务能够做到常下乡、常在乡、常惠乡。

“‘名医走基层 志愿服务行’开展以来，我们先后成立了儿童青少年预防近视的小分队，心理健康教育的小分队等。”米锋说，全国各地的分队都结合了当地实际，为群众送去健康知识和健康服务，带动基层医疗卫生服务水平不断提高。