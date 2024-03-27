春季户外晨练请注意6个事项

人民网北京3月27日电 （记者乔业琼）春季天气转暖，万物生发，不少群众开始陆续恢复户外晨练。长春疾控微信公众号发布提示，恢复晨练前一定要注意以下事项：

一是做好防滑。虽然气温转暖，但有些运动场地依然被冰雪覆盖，尤其是日常难以被光照到的地方，或者白天积雪在光照的情况下部分融化，夜间由于气温降低变成了冰。建议避开这些场地，防止跌倒，并穿戴防滑鞋。

二是注意保暖。春季昼夜温差大，俗话说“春捂秋冻”，在开始恢复户外锻炼的几天内要选择厚实一点的衣物，随着运动量的加大和气温的转暖逐渐减少衣物，使身体逐渐适应，防止因挨冻而感冒。在户外运动之前建议提前关注天气预报，掌握天气变化情况，适当调整衣物。

三是运动前后做好热身和放松。开始晨练之前，进行适当的热身运动，如慢跑、原地踏步、拉伸活动等，以增加身体的灵活性，防止出现运动损伤。

四是适度锻炼。根据个人身体状况和运动能力，选择适合自己的锻炼项目和强度，避免过度运动导致身体疲劳或受伤。《中国居民身体活动指南（2021）》建议成年人每周应该进行150-300分钟的中等强度或75-150分钟高强度有氧活动。

五是注意空气质量。在空气质量较差的情况下，建议居家活动，减少外出。

六是对于慢性病患者的建议。患有心脑血管疾病、糖尿病、慢阻肺等慢性病的患者，要选择舒缓一些的运动如散步、快走、太极拳、八段锦等，避免剧烈运动和高强度的运动。不要选择人烟稀少的地方运动。必要情况下可以携带一些急救药品，如硝酸甘油、速效救心丸等，以备不时之需。糖尿病患者晨练前应该吃一些易消化的食物，避免空腹运动引起的低血糖等问题。