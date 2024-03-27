擦亮双眼 注意家用建材直播间的那些“猫腻”

人民网北京3月27日电 （记者郝帅）记者从上海市消保委获悉，为了评估直播带货模式的现状，上海市消保委从消费频度维度选取了“健康概念”食品、家用建材和珍珠饰品等三个领域开展了直播带货消费调查。

本次家用建材直播带货消费调查由上海市消保委联合上海建科检验有限公司共同开展。通过对消费者经常网购平台100个直播间进行监测，选购花洒、水槽、木家具和实木地板四类家用建材，并对整场直播讲解、宣传、购买全程录屏以采集固定相关证据，并进行了相关检测。

根据对比主播口播录屏、商品链接、详情页介绍、商品外包装标签信息和实际检测数据，从消费者知情权、选择权和公平交易权等多角度对100个直播间进行打分比较，各直播间总体平均得分为6.7分（满分10分）。

经调查，发现存在的问题主要有：

花洒：本次调查发现花洒产品25个直播间有5个口播时宣称节水，检测结果显示5个产品过分追求节水导致流量低于标准要求下限，造成淋浴出水细软，影响淋浴舒适度；25个直播间有11个口播时宣称增压，检测发现其中4个产品喷射力不达标，宣称增压但喷射力过小，导致冲洗力度过小，同样影响淋浴舒适度。

厨房水槽：本次调查厨房水槽产品的价格区间从50多元至2000多元不等，涵盖了低、中、高各类价格区间。各价格区间均存在产品瑕疵或宣传不实数量情况。本次调查的25个厨房水槽中，其购买页面均宣称产品为不锈钢材质，有10款产品明示304不锈钢。在口播介绍产品时，76.9%的口播提到产品为不锈钢材质，其中有八成口播明确材质为304不锈钢材质；7.7%的口播如实告知产品为普通钢材质；15.4%的口播未提及不锈钢材质。页面及口播存在刻意回避不锈钢牌号情况，这对消费者后续在出现问题时的维权造成阻碍。

木家具：本次调查从与主播互动、咨询产品材质信息，以及浏览直播间产品并在详情页中发现，商家会着重强调“实木”等优质材料，以吸引消费者购买。但对比口播、页面信息、产品标签和检测结果等，25件木家具中有9件实际材质与明示材质不符合，其中有4件家具明示“实木”但含有人造板材质，涉嫌以假乱真；3件家具分别明示“胡桃木”、“桦木”和“桃花心”，但实际上检出有“橡胶木”，涉嫌以次充好；有2件家具利用不规范的木材名称代替本身的木材名称，给本来普通的木材起一些所谓“好听”的商品名，如用“金丝黄檀木”，代替“榄仁木”，实为无中生有。绝大多数主播在口播宣传时主要讲述家具的款式、风格、功能以及搭配等信息，对材质很少提及，在顾客询问时才会回答相关信息。一些主播缺乏家具材质方面的专业知识，在直播中随意发挥，极易造成普通消费者的误解。

实木地板：实木地板调查发现主播口播主要介绍材质、产品等级等信息，缺失介绍与消费者购买及后续铺装使用相关的规格尺寸等其他信息。网页详情页有关产品使用的规格尺寸等信息基本能够列明，但存在与实际购买到的包装明示信息及实际检测结果不符的情况，共有7款地板有此类问题。25件实木地板中，11件品牌产品，3件存在产品瑕疵或宣传不实情况，占比36.4%； 14件非品牌产品， 8件存在产品瑕疵或宣传不实，占比57.1%。