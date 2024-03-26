全国中小学生安全教育日：地震预警走进校园

“呜呜呜——”一阵急促的警报声响，广州培正中学教室内的教学屏弹出“地震预警”画面：“地震预计45秒到达，请立即避险。”在班主任的带领下，初一学生们有序地撤离，迅速抵达学校操场集中。

3月25日，正值第29个全国中小学生安全教育日，由广东广播电视台新闻频道主办的“防震减灾，平安校园”活动在广州培正中学举行。作为技术支持单位，视源股份旗下教育科技品牌希沃首次演示“全国中小学教室地震预警系统”，这项新体验的师生们都颇感兴奋。

据介绍，“地震预警”是指在破坏性地震发生后，距离震中较近的地震台站，监测到地震波信号后，马上发出警报，使距离震中较远的地方，在地震波还未到达之前，开展紧急应对。基于此，课室内的希沃交互智能平板、希沃智慧黑板接收到当地地震局的预警信息后，将启动地震预警系统，以强提醒的方式提醒教室内师生，为大家争取宝贵的逃生时间。

广州培正中学初一学生秦同学表示：“过去都是从科普课堂中了解，这是第一次在教室就能看到预警信号，让我瞬间就紧张起来了，也对防震减灾的知识记忆更为深刻。”

希沃教育商用显示事业部总监张青洪介绍：“我们针对教室场景开发了地震预警系统。目前该系统已完成研发，待广东省地震局测试与认证后，将正式投入使用，预计该系统在广东可支持接入的设备达到12万间教室。未来将推动支持覆盖全国。”（记者 许青青）