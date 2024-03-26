春季过敏高发 5个方面预防皮肤瘙痒

“春季是过敏性疾病的高发季节。有些过敏性疾病患者，特别是儿童，皮肤会出现瘙痒、干燥、反复发作的皮疹等情况。”清华大学第一附属医院变态反应科副主任医师岳红红在接受采访时表示，若皮肤出现上述情况需该警惕特应性皮炎的可能。

岳红红介绍，特应性皮炎被视为皮肤科的“一号疾病”，从婴幼儿、青少年、成年人到老年人都可能深受其扰，在过敏季节尤其需要引起重视。特应性皮炎是以皮肤干燥、瘙痒和反复出现慢性湿疹样皮损为特征的炎症性疾病，同时容易伴发过敏性鼻炎、哮喘等症状。

“特应性皮炎具有慢性、炎症性、瘙痒性和复发性四大特点，通过积极预防及规范化治疗可以被良好控制，患者的生活质量也可以得到很大提升。岳红红强调，特应性皮炎作为一种慢性疾病，需要和糖尿病、高血压一样进行长期规范管理。在选择治疗方案时，特应性皮炎患者根据病情严重程度不同，可遵医嘱选择适合方案。

导致特应性皮炎的因素主要有遗传、环境、生活习惯、饮食等方面。其中，关注“衣、食、住、行、洗”这5个方面，可有效预防特应性皮炎复发。岳红红提出以下建议：

穿衣方面，特应性皮炎患者应尽量穿纯棉、宽松透气的衣物，洗衣时避免刺激性强的洗涤剂。

饮食方面，切不可盲目忌口，食物规避应以合理的过敏原检查和病史为基础。确实为食物过敏再进行回避，同时也要选择可替代的食物。需要注意的是，家长为年龄较小的特应性皮炎患儿添加辅食时，应少量、缓慢递加食物量，逐一增加食物品种。辅食加工采用充分蒸煮的方式。使用合适尺寸的汤勺喂养，避免食物外溢刺激患儿口周皮肤。

住宿方面，保持室内空气新鲜、定期开窗通风，在空气干燥时注意保持适宜的室内温度及湿度。

出行方面，合并花粉症的患者在春秋季节，尽量少去花草树木多的地方。如果外出要充分做好防护。

洗护方面，规律清洁、积极使用保湿润肤剂。沐浴水温控制在 36至38摄氏度。每次沐浴时间控制在 10至15 分钟。建议使用中性或弱酸性（pH值 5.5至6.0）的沐浴产品，浴后用保湿润肤剂。每日足量且规律使用润肤剂1至2次,浴后3分钟是使用润肤剂的最佳时间。