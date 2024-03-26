纯净水、天然水、矿泉水、白开水有啥区别？

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）据东莞疾控微信公众号消息，水是生命之源，人体一切生理活动和生化反应都需要在水的参与下完成。成人每日生理需水量约为2.5～3L，通过饮水摄入的水量约占1/2。我们在超市能看到很多水产品，比如纯净水、蒸馏水、矿泉水、苏打水……它们有什么区别？哪种水更适合自己？

不同水产品有什么区别，自然界的水叫天然水，天然水中含有溶解性物质、胶体物质、悬浮物质等杂质，它们相互作用，共同决定了天然水的特征。这类水源容易受污染，不建议直接饮用，而天然水通过不同的制作工艺可以成为我们日常饮用的各类水源。

矿泉水/矿物质水两者都是含有矿物质的水，能帮助提供身体必需的微量元素，例如钙和镁。当然，日常食物才是补充矿物质的主要来源。

蒸馏水/纯净水二者统称为饮用纯净水，二者在水的特征与水本质方面一样，即水中大部分的矿物质被去除。纯净水和蒸馏水最大的优点是安全，安全是健康的基础。在污染严重地区，饮用纯净水或蒸馏水较其他水处理工艺或设备来讲最为安全。

白开水是目前认为最符合人体需要的饮用水，清洁无菌。煮沸后，水质和水硬度得到改善，其中包含适量矿物质，是最经济的健康饮品。

日常喝哪一种水好？东莞疾控提醒，喝水最重要的两点，一是安全，二是量够，满足这两项的前提下，《中国居民膳食指南2022》推荐喝白水或茶水，少喝或不喝含糖饮料，不能用饮料代替白水。

《指南》中专门解释了，白水是指自来水、经过滤净化处理后的直饮水、经煮沸的白水、桶装水以及包装饮用纯净水、天然矿泉水等各种类型饮用水。

从长期饮用的角度出发，白开水就足够了！现在的自来水净化系统已经趋于成熟，含有的氯元素在煮沸之后也会消除，同时，白开水中矿物质含量适中。除非所在的地区水质非常差，颜色发生变化等，否则白开水是最优选择。

其次是纯净水。比如送货上门的桶装水，小区饮水站接的桶装水等，长期饮用的话也是比较合适的。

天然水中含有矿物质，对人体的影响微乎其微，且容易受到污染，不建议喝。

桶装水一般不要超过7天，因为开封后长期静置，容易受到细菌污染，如果直接喝，可能会影响身体健康，可通过煮沸的方式清除。

日常生活如何适量喝水？在温和气候条件下，低身体活动水平的成年男性每天水的适宜摄入量为1700ml；女性每天水的适宜摄入量为1500ml。应主动喝水、少量多次。喝水可以在一天的任意时间，每次1杯，每杯约200ml。可早、晚各饮 1 杯水，其他时间里每1～2小时喝一杯水。建议饮水的适宜温度在10～40℃。