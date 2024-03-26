老人鞋是否舒适耐劳？ 买鞋时关注5个指标

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）据江苏省消保委微信公众号消息，为让消费者了解市场上销售的老人鞋的质量状况，近期，江苏省消保委对老人鞋开展了比较试验。

本次比较试验样品从电商平台和线下实体店购买，共计25批次。因老人鞋目前尚无正式生效的国家标准和行业标准，此次检测参考《鞋类通用安全要求》（报批稿）等其他标准。检测重点从安全性、实用性两方面综合考量，涉及10个项目。

江苏省消保委表示，在25批次老人鞋样品中，共有七项均符合相关标准要求，分别为：游离或可部分水解的甲醛、多环芳烃、烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚、剥离强度、粘合强度、外底硬度、微孔压缩变形。其他三项均有样品存在不符合有关要求的情况，分别是：邻苯二甲酸酯、 重金属、整鞋防滑性能。

江苏省消保委提醒消费者，老人鞋是否舒适、耐劳主要参考以下指标：

整鞋防滑性能。反映鞋底的耐摩擦性能，鞋防滑性能差，走路时容易打滑摔跤。鞋子的防滑性能主要通过动摩擦系数表现，在适宜的摩擦系数范围内，动摩擦系数越大，则摩擦力越大。

剥离强度。考核鞋帮和鞋底粘合质量，是评价鞋子结构稳定性、耐久性的一个重要指标。剥离强度，需要适中并符合相应标准要求。过低，会导致鞋部件之间易于分离；过高，会影响到鞋子的灵活性和舒适性。

粘合强度。是通过拉力机对帮底结合部位试样进行拉伸剥离，测试剥离过程中的拉力并计算平均粘合强度。帮底黏合强度差的产品在穿着过程中帮底粘合部位易发生脱胶，影响使用寿命。

外底硬度。外底的软硬影响穿着舒适度。外底过硬的鞋不易弯曲，影响穿着舒适度；外底过软的鞋不仅影响产品寿命，而且支撑性、缓震性不足，容易增加膝盖的负担，不利于老人的身体健康。

微孔压缩变形。是将鞋橡塑鞋微孔材料制成标准试样，在压缩夹具上经过一定时间的压缩后，通过测定其压缩变形的性能，评价其内部微孔结构发生压缩和变形的程度。微孔压缩变形测试数值越小，试样性能越好。